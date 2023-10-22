Başkan Çolakbayrakdar: 'Çocuklar için ağaç evin de olduğu çok fonksiyonlu park yapıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Oruçreis Mahallesi'nde yapımı devam eden 5 bin 500 metrekarelik alana sahip, ağaç evin yanı sıra farklı oyun gruplarının olduğu yeni parkı inceledi. Birbirinden farklı ve yeşil ağırlıklı yeni parklarla Kocasinan'a ayrı bir güzellik kattıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar bölgeye özellikle çocuklar ve gençler için ağaç evin de olduğu çok fonksiyonlu bir park daha kazandırdıklarını söyledi.

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  • 22.10.2023 11:21
  • Güncelleme: 22.10.2023 12:05
Başkan Çolakbayrakdar: 'Çocuklar için ağaç evin de olduğu çok fonksiyonlu park yapıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Oruçreis Mahallesi’nde yapımı devam eden 5 bin 500 metrekarelik alana sahip, ağaç evin yanı sıra farklı oyun gruplarının olduğu yeni parkı inceledi. Birbirinden farklı ve yeşil ağırlıklı yeni parklarla Kocasinan’a ayrı bir güzellik kattıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar; bölgeye özellikle çocuklar ve gençler için ağaç evin de olduğu çok fonksiyonlu bir park daha kazandırdıklarını söyledi.

Oruçreis Mahallesi’nde park çalışmasını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını artırdıklarını vurguladı. Daha yeşil ve konforlu Kocasinan için yoğun gayret sarf ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Oruçreis Mahalle’mize yeni bir park daha kazandırıyoruz. Hem oyun gruplarıyla hem yeşil alanlarıyla hem de ağaç eviyle bu bölgede yaşayan çocuklarımız ve gençlerimiz istifade etmiş olacak. En yakın zamanda TOKİ konutlarının yanı başındaki bu park ve futbol sahasını kazandırmış oluyoruz. Çocuklarımızın konforlu ve rahat bir şekilde parklarda oynayabilmeleri, yetişkinlerimizin de parklarda verimli vakit geçirmeleri için aralıksız çalışmalarımız devam ediyor. Devam eden parklarımızı tamamlanmasıyla birlikte hem Kocasinan’ımızın yeşil alan olarak metrekaresi büyümüş olacak hem de mahallemiz, yeni park alanlarına kazanmış olacak. Kocasinan’ın daha da güzelleşmesi için fonksiyonel ve modern parkları, mahallelerimize kazandırmaya devam edeceğiz. Amacımız; parklarımızla, 7’den 70’e herkesin daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktır” ifadelerine yer verdi. Başkan Çolakbayrakdar, ihtiyaç olan her bir mahallede yeni park alanları yapmakla birlikte mevcut parkları da program halinde yenilediklerini sözlerine ekledi.

Bölgeye yapılan hizmetlerden vatandaşların memnun kaldığını ifade eden bölge sakinleri ise Kayseri’nin sosyal yaşamına renk katan parklar yaptığı için Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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İHA

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