Başkan Çolakbayrakdar 'Çözüm merkezi, vatandaş ile belediye başkanı arasında bir iletişim kanalıdır'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşın beklentilerini anında çözebilmek ve daha kaliteli hizmet ulaştırabilmek adına başkan yardımcıları ve ilgili personelle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Çözüm Merkezi'nin hızlı çözüm anlayışıyla vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlere yönelik kayıtlar oluşturduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, merkezin vatandaş ile belediye başkanı arasında bir iletişim kanalı olduğunu söyledi.

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  • 15.06.2023 12:59
  • Güncelleme: 15.06.2023 14:42
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Başkan Çolakbayrakdar 'Çözüm merkezi, vatandaş ile belediye başkanı arasında bir iletişim kanalıdır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşın beklentilerini anında çözebilmek ve daha kaliteli hizmet ulaştırabilmek adına başkan yardımcıları ve ilgili personelle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Çözüm Merkezi’nin hızlı çözüm anlayışıyla vatandaşlardan gelen istek ve şikayetlere yönelik kayıtlar oluşturduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, merkezin vatandaş ile belediye başkanı arasında bir iletişim kanalı olduğunu söyledi.

Belediye hizmet binasında başkan yardımcılarıyla ve ilgili personelle istişare toplantısı yapan Başkan Çolakbayrakdar, Çözüm Merkezi’ni daha da iyileştirmek için çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Çözüm Merkezi’nin vatandaş ile belediye başkanı arasında bir iletişim kanalı olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çözüm Merkezi ile ilgili vatandaşımıza daha hızlı ve daha kaliteli hizmet ulaştırmak ve vatandaşımızın beklentisini anında çözebilmek adına çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Merkez ile 2016 yılından beri bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmaların her aşamasında iyileştirme, yenileştirme ve daha operasyon gücümüzü artıracak şekilde bilgi işlem tarafını tebrik ediyoruz. Saha çalışanlarına fazla çalışma olsa da vatandaşımızın yüzü gülüyor, onların beklentileri karşılanıyor. Burada önemli olan vatandaşlarımızın beklentilerini çözebilmektir. Çözüm Merkezi, vatandaşımızın taleplerinin alındığı bir iletişim kanalıdır. Vatandaş ile belediye başkanı arasında bir iletişimdir. Bizim açımızdan da vatandaşın yaşadığı mahalle ve sokakla ilgili nasıl bir beklentisi olduğunu görmek açısından bir bakışı oluşturuyor. Bu noktada daha aktif şekilde vatandaşın ayağına hizmet götürmek adına çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yaptığımız hizmet, Eşref-i Mahluk olan insan için yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “’Halka hizmeti Hakka hizmet’ olarak gören belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.

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İHA

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