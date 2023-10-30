Başkan Çolakbayrakdar: 'Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz'

Kocasinan Belediyesi, cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle vosvos, klasik araç ve motosiklet ekiplerinin katkısıyla 'Ay Yıldız Turu' düzenledi ve yoğun ilgi gördü. Şehit ve gazı çocuklarıyla birlikte klasik araçla vatandaşları selamlayan Başkan Çolakbayrakdar, tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayram'ını kutlayarak Cumhuriyetimizin 100.yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz dedi.

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  • 30.10.2023 13:08
  • Güncelleme: 30.10.2023 13:08
Başkan Çolakbayrakdar: 'Cumhuriyetimizin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, cumhuriyetin 100. yılı münasebetiyle vosvos, klasik araç ve motosiklet ekiplerinin katkısıyla ‘Ay Yıldız Turu’ düzenledi ve yoğun ilgi gördü. Şehit ve gazı çocuklarıyla birlikte klasik araçla vatandaşları selamlayan Başkan Çolakbayrakdar, tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayram’ını kutlayarak; "Cumhuriyetimizin 100.yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz" dedi.

Kocasinan Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği, Murat 124 Kulübü, Şahin OffRoad ekibi, VosVos Kayseri ekibi ile Pars ekibinin katkı sağladığı ’Ay Yıldız Turu’ etkinliği için Sümer Mahallesi’ndeki Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu otopark alanında toplanıldı. Mutluluğu gözlerinden okunan şehit ve gazi çocukları, klasik araçları ve motosikletleri yakından inceledi. Klasik araca binen Başkan Çolakbayrakdar, ’Ay Yıldız Turu’ temalı şehir turu ile balkonlarda, sokak ve caddelerde bulunan vatandaşları selamladı. Vatandaşın yoğun sevgi seliyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşların kutlamalara ortak olmak için etkinlikler düzenlediklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle yapmış olduğumuz ‘Ay Yıldız Turu’na yüzlerce araç katıldı. Vosvos, klasik araçlar, motorlar, diğer sosyal gruplarla ile vatandaşlarımızın katılımlarıyla yapmış olduğumuz kortej, yoğun ilgi gördü. Öncelikle Cumhuriyetimizin 100.yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm hemşerilerimin Cumhuriyet Bayram’ını en içten duygularla kutluyorum. Büyük bir coşkuyla kutlamalar yapıyoruz ve hemşehrilerimiz kutlamalara eşlik ediyorlar. Bugün gazi ailelerimizin çocukları şehitlerimizin emaneti evlatlarımız bizlerle birlikteydi. Bu güzel anı yaşatan Erciyes Klasik Otomobilciler Derneği’ne, Murat 124 Kulübü’ne, Şahin OffRoad ekibi, VosVos Kayseri ekibi ve Pars ekibine teşekkür ediyorum. Cennet vatanda ilahi nihaiyete kadar Cumhuriyetimizin ve Ay Yıldız Bayrağımızın gölgesi altında ezan sesiyle bu topraklarda yaşamak nasip olsun” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi’nin etkinlikleriyle gün boyu bayram coşkusu yaşayan Kayserililer ise Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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İHA

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