Başkan Çolakbayrakdar: 'Cumhuriyetin ikinci asrını Kocasinan'ın projeleriyle taçlandıracağız'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yeni yılın ülkemize; sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; “Kocasinan olarak projelerimizle Cumhuriyet’in 100. yılına büyük katkı sağlık ve bundan sonra da Cumhuriyet’in ikinci asrını yine Kocasinan’ın projeleriyle taçlandıracağız” dedi.

Yapılan her hizmetin, Kocasinanlıları mutu etmek maksadıyla yapıldığına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, insanı merkez alan hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ve ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanlarında olduklarını ifade etti. 2023 yılında yapılan hizmetlerin Kocasinan’a ve Kayseri’ye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, “2024 yılında ise daha fazla yatırım ve projeler yapacağız. 2024 yılı, Kocasinan’ın yılı olacak. Bu zamana kadar olduğu gibi Cumhuriyet’in ikinci asrının inşasına büyük katkı sağlayacağız” diye konuştu. Türkiye’de en iyi şekilde örnek sosyal belediyecilik faaliyeti yürüttüklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Gerek fiili gerekse inşaat çalışmalarla vatandaşın hayatına dokunacak her alanda belediye olarak hizmetler gerçekleştiriyoruz. Ama bu hizmetlerin içerisinde en fazla mutluluk vereni ve en fazla heyecan uyandıranı ve bizim yüzümüzü güldüren işlerin başında sosyal belediyecilik adına yaptığımız çalışmalar geliyor” şeklinde konuştu.

"Paranın geçmediği ’Dost eli’ ile gönüller fethediliyor"

Kocasinan’da her hanenin mutlu ve huzurlu olması için yoğun gayret ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ‘Sosyal belediyecilik’ hizmetleriyle gönüllere dokunuyoruz. ‘Dost Eli’ çatısı altında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza ile Kocasinan’daki ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkanı sağlıyoruz. Paranın geçmediği tek market, paranın geçmediği tek mağazamızla Kocasinan’daki ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkanı sağlıyoruz. Özellikle ‘Gönül Kazanı’ ile başlattığımız 65 yaş üstü yalnız yaşayan ve engelli ailelerimize her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz. Düzenli olarak 187 aileye yemek götürüyoruz. Büyüklerimizin duasını alıyoruz. Bu noktada 2023 yılında Dost Mağaza’dan 15 bin 935 aile faydalandı. Dost Market’ten ise 445 aile faydalanırken Dost Market’ten bin 739 depremzede aileye iaşe ve kıyafet yardımı, iki bin 318 aileye de gıda ürünü dağıtıldı. Ayrıca 15 bin 946 aileye Sosyal Yardım Kartı verildi. 2015 yılında hayata geçirdiğimiz ‘Hoş Geldin Bebek Projesi’ kapsamında ise 2023 yılında 2 bin 847 aileye, bu güne kadar ise yeni evlat sevinci yaşayan 28 bin 462 aileye destek olduk. 2017 yılında başlatılan uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 218 çölyaklı aileye 2023 yılında 960 koli ve bu güne kadar ise toplam 5 bin 635 çölyak paketi dağıttık. Glütensiz Kayseri Mutfağı’ Projemiz ise Türkiye’de ilk defa uygulanan bir modeldir. Kayseri’nin yöresel yemekleri; mantı, yağlama, nevzine, yağ mantısı ve erişte gibi ürünleri tesisimizde üretiyoruz. Bu da Kayseri ve Kocasinan adına gurur vericidir. Ayrıca ‘Dost Kapısı’ çalışması kapsamında Aile Sosyal Destek Birimimizle, psikolog, rehber, sosyolog gibi hizmetlerimizle bütün çocukların ve ailelerimizin yanındayız. Diğer yandan gıda kurtarmada Kayseri’de tek akredite belediyeyiz. Soğuk zincir taşımacılığına yönelik geliştirilen özel yalıtım ve soğutucu ünitesine sahip frigofirik araç ile gıdaları daha sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Kocasinan’da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz” diye konuştu. İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye’deki en büyük kentsel dönüşüm projeleri yapan belediye olduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bu zamana kadar toplam 4 bin 383 adet konutu tamamladıklarını ve bunların 3 bin 59 âdetini teslim ettiklerini belirterek; "Kentsel dönüşüm, olmazsa olmazımızdır. Göreve geldiğimden beri 8,5 yıldır, 11 bölgemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. ‘Kocasinan’ delinince ilk akla kentsel dönüşüm gelir. Kocasinan, eşittir kentsel dönüşümdür. Huzurlu yaşam alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm projeleri üretiyoruz. Özellikle Argıncık bölgesinde kendi içinde olan zorluklardan dolayı hızla ilerleyemiyoruz. Blok blok ve parsel parsel çözüme başladık. Allah nasip ederse Kocasinan İlçe Jandarmanın bulunduğu arazinin yaklaşık 17 bin 500 metrekare alanı, kentsel dönüşüm amaçlı Alsancak ve Argıncık Mahallelerindeki kentsel dönüşüm alanlarında kullanılmak üzere bir rezerv alanı olarak kullanacağız. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere 7’den 70’e tüm vatandaşların sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği huzur içerisinde; mutlu ve mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı görebilecekleri Kocasinan’ı kurmak için çalışılmaktadır” ifadelerini kullandı.

"Kendi kendine yeten bir belediyeyiz"

Her defasında ’Kendi kendine yeten belediyeyiz’ diyen Başkan Çolakbayrakdar; "Yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir belediye olduk. 2017 yılında hayata geçirdiğimiz Kayseri’de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan, teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Agrega Üretim Tesisiyle ise asfalt için gereken olan malzemeyi üretiyoruz. Taş ocağımızda kendi üretmiş olduğumuz agrega ile kendi üretmiş olduğumuz asfalt tesisimizle Kocasinan’ımızın yollarını yenilemeye devam ediyoruz. Kayseri’de en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti ve Türkiye’de sayılı olan konkasör tesisi ile bu yıl, 141 bin ton asfalt sererek,120 kilometre yol yaptık, 9 yılda ise toplam 1 Milyon 683 bin ton asfalt serimi ve bin 322 kilometre yol yaptık. Böylelikle bu yıl, 53 Milyon 426 bin 345 TL tasarruf sağladık. 7 yılda ise 1 milyon 205 bin 610 ton asfalt üretimi ile 120 Milyon 811 bin TL tasarruf sağladık. 9 yıl içinde 2 bin 823 noktada çalışma gerçekleştirdik. Ayrıca kısa süre önce hizmete sunduğumuz Agrega Üretim Tesisiyle asfalt için gereken olan malzemeyi ürettik ve taş ocağıyla ürettiğimiz 210 bin ton mıcır malzemesiyle 13 Milyon 482 bin TL tasarruf sağladık. Özellikle yaptığımız akıllı kavşaklar Kocasinan’ın şehir estetiğine katkı sağlamanın yanı sıra araç trafiğinin daha akıcı olmasına imkan tanıyor. Çağın şartlarının ihtiyaçlarını karşılayacak, farklı özellikte, çevre dostu ve yüzde yüz yerli üretim olan araçları, filoya ekleyerek hem araç filosu gençleştirilmektedir hem güçlendirilmektedir hem de hizmet satıl alma yerine kendi araçlarımızla daha kaliteli hizmet verilmektedir. 2015 yılından bu zamana kadar 135’i iş makinası olmak üzere toplam Kocasinan’ın geleciğine 173 yeni araç kazandırdık ve böylelikle her işimizi kendimiz yapar hale geldik” şeklinde konuştu.

Yeşil alanda rekor üstüne rekor

Başkan Çolakbayrakdar, daha yeşil Kocasinan için 2023 yılında 132 binden fazla ağaç ve fidanı toprakla buluştururken, 9 yılda ise 878 bin ağaç diktiklerini vurgulayarak; "En fazla önem verdiğimiz konuların başında yeşil alan ve ağaçlandırma çalışmaları gelmektedir. Ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında her yıl 100 binden fazla ağacı toprakla buluşturuyoruz. İlçemize 2015 yılında 40 bin metrekare, 2016 yılında 88 bin metrekare, 2017 yılında 250 bin metrekare, 2018 yılında 425 bin metrekare, 2019-2020 - 2021 yılında 200 bin metrekare alan, 2022 yılında 345 bin 500 metrekare ve bu yıl ise 232 bin 500 yeşil alan kazandırdık. 2015 yılında 40 bin ağaç, 2016 yılında 70 bin ağaç, 2017 yılında 100 bin ağaç, 2018 yılında 125 bin ağaç, 2019 yılında 100 bin ağaç, 2020 yılında 100 bin ağaç, 2021 yılında 100 bin ağaç, 2022 yılında 126 bin ağaç, bu yıl ise 132 binden fazla ağacı toprakla buluşturduk. Yani 9 yılda 878 bin ağaç diktik. 2023 yılında ilçeye kazandırdığımız 232 bin 500 metrekare yeşil alan ve 40 yeni park ile park sayısını 524’e yükselterek, yine yeşil alan rekoru kırdık. Kocasinan’da toplam yeşil alanı 6 Milyon 399 bin 961 metrekareye ulaştırdık. Bilindiği üzere Dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken, yapılan hizmetlerle Kocasinan’da kişi başına düşen bu miktar, 15,65 metrekareye ulaştırdık. Yeni yaptığımız eşsiz şehir manzarasıyla dikkat çeken ve toplamda 70 bin metrekare alanı kapsayan Erkilet Millet Bahçesi, Kayseri’nin sosyal yaşamına renk katacak. Yaptığımız yatırımlar hem bugünümüze hem de geleceğimize yöneliktir” ifadelerini kullandı. Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST) ile TEKNOFEST gibi teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, festival ile Büyük ve Güçlü Türkiye Yüzyıl’ının inşasına büyük katkı sağladıklarına dikkat çekerek, “Anadolu’nun ortasında ‘Dijital bir Fidan’ diktik. Bu fidanı akıl, bilgi ve gayretle büyütmenin çabası içerisindeyiz. Çocukların ve gençlerin ufkunu açan farklı konsept çalışmaların yer aldığı Gök Gözlem Evi ile de geleceğin bilim adamları ile teknoloji yıldızlarının yetiştirilmesine katkı sağlıyoruz. Ayrıca gençler ve çocukların hayal gücünü geliştiren ve ufkunu açan farklı konsept çalışmaların yer aldığı ‘KOCASİNAN IQ’ ile zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağlanmaktadır. Çocukların günümüzde zihinsel gelişimlerini televizyon, bilgisayar ve internet gibi alışkanlıkların olumsuz etkilenmesi nedeniyle ‘Kocasinan IQ’ merkeziyle sistematik düşünme becerisi kazandırma, ezberci yaklaşımdan uzak, düşünen bireyler yetiştiriyoruz. Robotik kodlama, Yazılım ve Yapay Zeka eğitimlerle de gençlerin yazılımını kendilerinin yaptığı ve ürettiği robotlarla yerli ve milli sanayinin temelini oluşturulmaktadır. Astronomi Köyü ve Müslüman Türk Alimleri Müzesi gibi çalışmalarımızda sürmektedir. Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılı’nda bu ve buna benzer, yeni ve farklı projeler ile fikirler koyarak, emin adımlarla ilerleyeceğiz” diye konuştu. Yapılan hizmetlerle kırsal kalkınmada da öncü belediye olduklarını ve çığır açan projelere imza attıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti: “ 2023 yılında kırsal mahallelerde toplam 443 bin 950 metrekare (89 km) stabilize yol, 131 bin 296 kilitli taş ve 4 bin metrekare beton bordür ile araç ve yaya yolu yapımı gerçekleştirdik. Tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla kırsal kalkınma modeline öncülük ediyoruz. Kırsaldan şehre göçü önleyip, şehirden kırsala göçün olması için çalışmalar yürütülmekte ve çiftçilerle ile gençlerin tarımsal üretime özendirmek için yatırımlar yapmaktayız. Bunlardan biri olan Yemliha Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ndeki hanım kardeşlerimizin el emeği göz nuru hazırladıkları ürünler, Kayseri’nin her bir köşesine ulaşıyor. Tarımda Dijital Dönüşüm Projesi kapsamında organik bahçe sebze fideleri, tıbbi ve aromatik bitkiler, ceviz ve badem ağacı üretimi, alıç ağaçları aşılama, siyez ve gacer buğdayı ve organik domates fidesi üretimi gibi çalışmalarla tarımsal kalkınmaya büyük destek olunmaktadır. Kocasinan Hanımeli Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi ile de şehrin merkezinde tarımsal üretimle Türkiye’ye model olduk. Ayrıca Kayseri’nin eşi benzeri olmayan yöresel lezzetlerinden olan Cırgalan Biberi, Yamula Patlıcanı, Gömeç Fasulyesi ve Erkilet’in Kedi Bacağı gibi değerlerinin tarımsal desteklerle yaşatılmaya çalışılmaktadır. Biz, her alanda vatandaşlarımızın yanındayız” şeklinde konuştu. Kocasinan’ın geleceğine yönelik birçok projeye imza attıklarını ve ilçeyi sosyal tesislerle donattıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, bu zamana kadar bölgenin ihtiyacı olan 40’dan fazla modern sosyal tesisi vatandaşların hizmetine sunduklarının altını çizerek, “Kayserililerimize daha iyi imkanlarda hizmet verebilmek için durmadan çalışıyoruz. Bu kapsamda yaptığımız modern sosyal tesisler, mahallelerin sosyal, kültürel ve sanatsal hayatına büyük bir canlılık katıyor. Bu yıl, 49 branşta toplam 38 bin 562 kişiye eğitim verdik. Biliyorsunuz ki Kocasinan Akademi, Gençlik Kulübü, Çocuk Kulübü ve diğer bütün alanlarda hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Her geçen gün yoğun ilgi olan kulüpten bu yıl, 15 farklı branşta 5 bin 640 çocuk faydalandı. Yaptığımız hizmetlerle her bir mahallemize değişik renk ve heyecan katacak çalışmalar yapıyoruz. Bunlardan biri olan Fevziçakmak Mahallesi’ne kazandırdığımız 800 metrekare alana sahip Sinan Kütüphane, Türkiye için büyük bir kazançtır. Yenişehir Mahallesi’ndeki Sinan Kütüphane’mizin ile Erkilet Tarman Kültür Merkezimizin de inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Gençlerin daha iyi ve daha güçlü bir alt yapıyla yetişmelerine katkı sağlayan kütüphane ve etüt merkezinden 9 bin 102 kişi faydalandı. Vatandaşlarımızın tesislerimize olan yoğun ilgisi ve memnuniyeti, bizleri yenilerini kazandırma konusunda teşvik ediyor. Bu çerçevede toplam 40’den fazla sosyal tesisi ilçemize kazandırdık. Son olarak Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki Kocasinan Akademi sosyal tesisinin iç tefrişat çalışmaları hızla devam ediyor. Kocasinan Belediyesi’nin bütün markaların yer aldığı tesisin hayırlı hizmetlerin yapılacağı bir mekan olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

"Küçük Dostlar Ambulansı 7 bin 643 can kurtardı"

Küçük dostlara 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’de ilk olan ve 2017 yılında hizmete sunulan ‘Küçük Dostlar Ambulansı’yla hasta ve yaralı hayvanlara müdahale ederek, bu yıl bin 204 şimdiye kadar ise 7 bin 643 can kurtardıklarını söyledi. Çolakbayrakdar; “Küçük dostlar diye tabir ettiğimiz sokak hayvanlarına 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyoruz. 91 noktada beslenme noktası ve Küçük Dostlar Ambulansı aracı hizmetlerimizin yanı sıra şehrimizdeki tüm canlıların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek için çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak ilçenin muhtelif yerlerine beslenme noktaları yerleştirerek, sokak hayvanları ve doğadaki canlıların su ve mama ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca projelere hız kesmeden devam ediyoruz. Bu yıl hizmete sunduğumuz ve kısa sürede yoğun ilgi gören kedilere özel, bungalov evler, kedi köprüsü, oyun ve tırmanma alanları, toplu yaşam ile beslenme alanlarının da yer aldığı ‘Kedi Kasabası’ ziyaretçi akınına uğruyor. Ziyaretçi akınına uğrayan ‘Kedi Kasabası’ kısa sürede 6 bin 150 aile olmak üzere toplam 18 bin 500 kişi ağırladı. Köpek ve kedilerin ayrı bir şekilde barınacağı büyük bir tesisi daha yapacağız. Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçen tam donanımlı Küçük Dostlar Ambulansımız; 2017 yılında 574, 2018 yılında bin 69, 2019 yılında 908, 2020 yılında 931, 2021 yılında 919, 2022 yılında 2 bin 38, bu yıl ise bin 204 olmak üzere toplam 7 bin 643 hasta ve yaralı hayvanın imdadına yetişti. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki; Allah’ın yarattığı tüm canlılara karşı sorumluluklarımızın olduğunu unutmamalıyız” ifadelerini kullandı. Geri dönüşüm alanında geçen yıl Türkiye birincisi olduklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, 2023 yılında 4 bin 212 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 71 bin 618 adet ağacı kurtardıklarını, 8 yılda ise 37 bin 627 ton kağıt-karton atığı geri dönüştürerek, 733 bin 812 adet ağacın kesilmesini önlediklerini söyledi. “Tabiat bize bir emanettir” diyen Başkan Çolakbayrakdar, “Geleceğimizin teminatı yavrularımıza daha yeşil bir Kayseri ve Kocasinan bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çerçevede geri dönüşüm çalışmalarımızla 8 yılda 733 bin 812 adet ağacın kesilmesini önledik. 2020 yılında hizmete sunulan ve Türkiye’de ilk olan ikili toplama sistemli aracı ile 2023 yılında bir milyon 690 bin 500 kg ambalaj atığı, bu zamana kadar ise 2 Milyon 800 bin 20 kg ambalaj atığı kaynağından ayrıştırılmış olarak toplayarak, geri dönüşüme büyük katkı sağladık. 2018 yılında ilçenin 250 noktasına yerleştirilen ‘Kıyafet ve Evsel Tekstil Atık Kutusu’ çalışması ile 2023 yılında topladığı 232 ton kıyafet atığını geri dönüşüme kazandırdık. Ayrıca 550 kg elektronik atık ile 740 kg atık pil toplarken, 8 yılda ise toplam 18 bin 453 ton elektronik atık ve 9 bin 360 kg atık pil topladık hem çevreye verebileceği zararların önüne geçtik hem de ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağladık” diye konuştu. Şehrin kimliğine bağlı kalarak, tarihi ve kültürel değerlerine değer kattıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan çalışmanın şehrin estetiğini ön planda tutarak, örnek çalışmalar yaptıklarını belirterek, “İhtiyaç olan bölgelerde gerek yeni yapılan camilerde gerekse yenilenmesi gereken yerlerde tek tıp yeni şadırvanlar yapıyoruz. Özellikle ecdadımızı örnek alarak kemerli modern şadırvanlar yapıyoruz. Bu kapsamda Kocasinan bölgesinde 7 yıl önce başlattığımız çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. 2023 yılında 3 adet ve 7 yılda ise 18 adet kemerli şadırvanı ilçeye kazandırdık. İlçe genelindeki taksi duraklarını tek tip mimari ile yeniledik. 5 yılda toplam 27 adet taksi durağını daha modern bir hale getirdik. Yenilediğimiz taksi duraklarıyla taksici esnafımız daha sağlıklı bir ortamda vatandaşa daha kaliteli hizmet veriyor. Taksi durakları, muhtar evleri, şadırvanlar, mescit gibi tip konseptte yapılar oluşturuyoruz. Böylece yaptığımız projelerle şehrin doğal, tarihi ve kültürel değerlerine de sahip çıkmış oluyoruz” şeklinde konuştu.

Kocasinan’ı hak ettiği şekilde daha ileri noktalara taşımak için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, ‘Kocasinan’da yaşamak ayrıcalıklıdır’ dedirtene kadar projeleri ve yatırımları artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.