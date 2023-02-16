Başkan Çolakbayrakdar 'Depremin ilk saatlerinden itibaren gece-gündüz durmadan çalışıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, asrın afeti olarak nitelendirilen depremin ilk saatlerinden itibaren belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini ve yaraların sarılması adına bütün ekiplerin gece gündüz durmadan canla başla çalıştıklarını söyledi.

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  • 16.02.2023 12:08
  • Güncelleme: 16.02.2023 12:08
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Başkan Çolakbayrakdar 'Depremin ilk saatlerinden itibaren gece-gündüz durmadan çalışıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, asrın afeti olarak nitelendirilen depremin ilk saatlerinden itibaren belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini ve yaraların sarılması adına bütün ekiplerin gece gündüz durmadan canla başla çalıştıklarını söyledi.

Ülke olarak birlik, beraberlik ve dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Depremin ilk saatlerinden beri desteklerimiz sürüyor. Depremin olduğu ilk saatlerden itibaren belediyenin tüm imkanlarını, deprem bölgesine seferber ettik. Ayrıca ilçemizdeki bütün tesislerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Kocasinan Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Örnek birliktelik sergileyen hemşehrilerimiz de topyekun bir biçimde bölgeye yardım göndermek ve şehrimize gelen depremzedelere destek olmak için yoğun gayret sarf ediyorlar. Herkesten Allah razı olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte bu zor günleri aşacağız. Deprem bölgesinde mobil mutfak, mobil yatakhane, çadır, temizlik ve iş makineleri gibi ihtiyaç olan her alanda var gücümüzle çalışıyoruz. Gün; birlik olma, Türkiye için tek yürek olma günüdür. Allah, milletimizi ve vatanımızı her türlü felaketten korusun” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, tüm imkanlarla depremin yaralarını sarmak için gece gündüz durmadan çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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İHA

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