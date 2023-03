Başkan Çolakbayrakdar: 'Depremzede kardeşlerimizin her zaman yanındayız'

Kocasinan Belediyesi, Kayseri’ye gelen depremzedelere her alanda destek olmaya devam ediyor. Depremin yaralarını sarmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “AFAD ile Kocasinan Kaymakamlığı’na kayıtlı depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçları olan giysi, gıda ve yakacak yakıt gibi her alanda taleplerini yerine getiriyoruz” dedi.

AFAD ile Kocasinan Kaymakamlığı’na kayıtlı depremzede aileleri tek tek ziyaret edilip, taleplerini dinlediklerini bir yandan da Sosyal Maket ile giysi ve yakacakları kömür gibi her alanda destek olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan Belediyesi olarak hem deprem bölgelerine destek olurken hem de Kayseri’mize gelen depremzede kardeşlerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Depremzede kardeşlerimiz için elimizden ne geliyorsa her alanda yardımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Özellikle bu süreçte onların kapılarını tek tek çalarak, acil ve temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ailelerin ihtiyaçları olan giysi, gıda ve yakacakları yakıt gibi taleplerini yerine getiriyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Örnek birliktelik sergileyen hemşehrilerimiz de topyekun bir biçimde bölgeye yardım göndermek ve şehrimize gelen depremzedelere destek olmak için yoğun gayret sarf ediyorlar. Herkesten Allah razı olsun. İhtiyaç olan ne varsa her alanda elimizden geldiğince yaraların en hızlı şekilde sarılması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte bu zor zamanları aşacağız.” ifadelerine yer verdi. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi’nin her zaman depremzedelerin yanlarında olduğunu ve son yaralar sarılana kadar çalışmalara devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Depremzede aileler ise Başkan Çolakbayrakdar’a dualar ederek; “Rabbim, devletimize ziyan vermesin. Allah devletimizden ve başkanımızdan razı olsun. Başkanımızın ilgisi ve alakasından dolayı teşekkür ediyoruz. Sürekli arayıp, soruyorlar. Taleplerimiz karşılanıyor” diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.