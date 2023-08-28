Başkan Çolakbayrakdar: 'Dönüşümle gecekondu evleri yıkıp, geniş yollar yapıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projesi'nin devam ettiği Seyrani Mahallesi'nde Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı'na bağlayacak olan ana aksın çalışmasını inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, yine gecekondu yıkımıyla birlikte bölgeyi canlandıracak yeni bir yol yaptıklarını söyledi.

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  • 28.08.2023 11:55
  • Güncelleme: 28.08.2023 12:25
Başkan Çolakbayrakdar: 'Dönüşümle gecekondu evleri yıkıp, geniş yollar yapıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projesi’nin devam ettiği Seyrani Mahallesi’nde Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarı’na bağlayacak olan ana aksın çalışmasını inceledi. Başkan Çolakbayrakdar, yine gecekondu yıkımıyla birlikte bölgeyi canlandıracak yeni bir yol yaptıklarını söyledi.

Kentsel Dönüşüm Projeleri’nden biri olan Seyrani Mahallesi’nde yapımına başlanan ana aksın çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Dönüşüm projeleri ile vatandaşların daha güzel ve daha konforlu ortamlarda yaşamaları için durmaksızın çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “İnsanların mutlu olarak yaşayabileceği bir Kocasinan’ı hazırlamak için gayret ediyor ve yoğun çaba gösteriyoruz. Bu doğrultuda Seyrani Mahallemizde kentsel dönüşüm çalışmalarımız, yoğun bir şekilde devam ediyor. Seyrani kentsel dönüşüm alanı içerisinde, bir yandan imar çalışmaları diğer taraftan ise yol yapım, altyapı, üstyapı ve çevre düzenleme çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Özellikle kentsel dönüşüm alanı içerisindeki ana omurgasını oluşturacak olan yolun çalışmaları devam ediyor. Bir tarafında Bekir Yıldız Bulvarı diğer tarafında ise Mustafa Kemal Paşa Bulvarı olmak üzere bu iki bulvarı birbirlerine bağlayacak olan ana arter yolu yapıyoruz. Gecekondu evleri yıkımıyla birlikte hızlı bir şekilde çalışmaları gerçekleştireceğiz. Diğer altyapı kuruluşlarında çalışmaları tamamlanmasıyla bu yol asfaltlanacak ve Seyrani kentsel dönüşüm alanı içerisindeki yolumuz açılmış olacak. Bu süreci daha fazla hızlandırmak için elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Seyrani’ ye yeni bir çehre ve şehrimize yepyeni bir bölge kazandırmış olacağız” ifadelerine yer verdi.

Kayseri’de yaşayan tüm vatandaşların memnuniyeti ve yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümle bölgenin ihtiyacı olan yol, park ve yeşil alan gibi sosyal donatıları birer birer yaptıklarını sözlerine ekledi.

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İHA

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