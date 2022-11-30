Başkan Çolakbayrakdar 'Dünya'da, termal turizmin yeni adresi Bayramhacı olacak'

Kocasinan Belediyesi, bir yanında deniz bir yanında peri bacaları olan ve eşsiz güzelliğiyle dikkat çeken Bayramhacı Mahallesi'ndeki termal su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması için proje çalışmalarını sürdürüyor. Yüzyıllar boyunca şifalı su kaynakları bünyesinde barındıran Çekya'da incelemelerde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, termal açısından zengin olan Bayramhacı bölgesini, Çekya Ülkesinde olduğu gibi dünya çapında örnek olacak projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

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  • 30.11.2022 12:30
  • Güncelleme: 30.11.2022 13:24
Başkan Çolakbayrakdar 'Dünya'da, termal turizmin yeni adresi Bayramhacı olacak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi, bir yanında deniz bir yanında peri bacaları olan ve eşsiz güzelliğiyle dikkat çeken Bayramhacı Mahallesi’ndeki termal su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması için proje çalışmalarını sürdürüyor. Yüzyıllar boyunca şifalı su kaynakları bünyesinde barındıran Çekya’da incelemelerde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, termal açısından zengin olan Bayramhacı bölgesini, Çekya Ülkesinde olduğu gibi dünya çapında örnek olacak projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

UNESCO Dünya mirası listesinde yer alan ve yüzyıllar boyunca şifalı su kaynakları bünyesinde barındıran Çekya Ülkesindeki termal yerleri gezen Başkan Çolakbayrakdar, Bayramhacı bölgesinin de dünya çapında duyurulması için yoğun gayret ettiklerini vurguladı. Bir yanında deniz bir yanında peri bacaları olan ve eşsiz güzelliğiyle dikkat çeken Bayramhacı’nın termal su kaynaklarını, ülke ve kayseri turizme kazandırılması için proje çalışmaları yürüttüklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Dünya’ya örnek olan Çekya ülkesindeki 200 yıldan fazla hizmet veren termal yerleri gezdik. Bu bölgeleri örnekleyip, Bayramhacı’da, bunu uygulayabilir miyiz? Diye çalışmalar gerçekleştirdik. Sadece, sıcak sudan istifa edilen yer olmadığını gördük. Bununla birlikte medikal kur merkezi ve yaşayan bir şehir mantığıyla planlanmış yer olduğuna şahit olduk. Bunları örnekleyerek, Bayramhacı ve diğer termal kaynakların olduğu yerleri, entegre etmek için çalışıyoruz. Çünkü barajın diğer tarafında Nevşehir’in Göreme, Avanos ve Ürgüp ilçesi bulunmaktadır. Bu bölgeye gelen turistler zaman zaman Bayramhacı bölgesine de geliyor. Bizim bu bölgeyi, Erciyes ve Kapadokya ile bütünleştirecek bir lokasyonu hayata geçirmek için çalışıyoruz. Hem şehrimize hem de Türkiye Turizmine kazandırmak için yoğun gayret ediyoruz. Dünya çapında duyurulması için yapmış olduğumuz çalışmaları, en yakın zamanda hayata geçireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Birçok alanda zenginlikleri olan kadim şehrin her bir köşesinin kendine has özellik ve değerleriyle ön plana çıktığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; “Projelerimizle Kayseri’nin turist potansiyelini artırarak, Kocasinan’ı yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline getireceğiz” diyerek noktaladı.

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İHA

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