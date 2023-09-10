Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve öğretime her zaman destek olduklarını söyledi.

PAYLAŞ
  • 10.09.2023 11:49
  • Güncelleme: 10.09.2023 12:14
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve öğretime her zaman destek olduklarını söyledi.

Eğitim alanında farklı ve örnek projelere imza attıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Yeni bir eğitim yılına daha başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak bugüne kadar eğitim için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bundan sonrada eğitim-öğretime olan desteğimiz artarak devam edecek. Bütün gayretimiz; çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği içindir. Bu vesileyle yeni eğitim-öğretim yılının; eğitim camiamıza, öğretmenlerimize ve sevgili yavrularımıza hayırlar getirmesini diliyorum."

Öte yandan Kocasinan Belediyesi tarafından öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılına daha temiz, daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda girmelerini sağlamak için ilçe genelindeki tüm okulların bahçeleri ve çevresinde çalışmalar yapıldı.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Güney Afrikalı turistlerin Soğanlı Vadisi'nde renkli anları

Güney Afrikalı turistlerin Soğanlı Vadisi'nde renkli anları

Benzin ve motorine zam beklentisi

Benzin ve motorine zam beklentisi

TFF 3. Lig 1. Grup

TFF 3. Lig 1. Grup

Kayseri'de kadın kooperatifleri ürünlerini satış ofislerinde vatandaşlarla buluşturuyor

Kayseri'de kadın kooperatifleri ürünlerini satış ofislerinde vatandaşlarla buluşturuyor

Talas'ta piknik havasında kış hazırlıkları

Talas'ta piknik havasında kış hazırlıkları

Yapay zekadan en fazla hangi meslekler etkilenecek?

Yapay zekadan en fazla hangi meslekler etkilenecek?

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

3
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

4
Develi'de Kıraç rüzgarı esti

Develi’de Kıraç rüzgarı esti

5
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

6
Abdullah Soyak Hakk'a yürüdü

Abdullah Soyak Hakk'a yürüdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Palancıoğlu 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılını Kutladı

Başkan Palancıoğlu 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılını Kutladı

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'nin en büyük tesisi, her alanda hizmet verecek'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'nin en büyük tesisi, her alanda hizmet verecek'

DAHA FAZLA
Kocasinanlı Milli Sporcu Arslantürk Avrupa Şampiyonu Oldu

Kocasinanlı Milli Sporcu Arslantürk Avrupa Şampiyonu Oldu

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Akkışla'ya 5.5 Milyon TL'lik Süt İşleme Tesisi

Akkışla'ya 5.5 Milyon TL'lik Süt İşleme Tesisi

Spor A.Ş.'den Görkemli Dönem Sonu Etkinliği

Spor A.Ş.'den Görkemli Dönem Sonu Etkinliği

Büyükşehir belediyesi ile Jeoloji mühendisleri istişare yaptı

Büyükşehir belediyesi ile Jeoloji mühendisleri istişare yaptı