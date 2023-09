Başkan Çolakbayrakdar: 'Engelli çocuklar için güzel bir eğitim yuvası daha kazandırıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi tarafından Ahievran Mahallesi’ne yapılan ve 2 bin 500 metrekare alana sahip okulun çalışmalarını inceledi. Eğitimden sanata spordan kültüre hayatın her alanında engelli vatandaşlara destek olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, engelli çocuklar için güzel bir eğitim yuvası daha kazandıracaklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi’nin Ahievran Mahallesi’ne yaptığı ve 3 mahalleye hizmet verecek olan Sinan Kütüphanesi ve sosyal tesisin çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, bir yandan da engelli çocuklar için bölgeye kazandırılacak olan okulun çalışmalarını inceledi. Büyük ve Güçlü Türkiye için yüzlerce projeyi hayata geçirdiklerini ve bunlardan en önemlisinin de gençler için yapılan projeler olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Engelli çocuklarımız için Ahievran Mahallesi’ne özel bir okul kazandırıyoruz. Engelli çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için yoğun gayret sarf ediyoruz. Toplum içindeki farklı grupları ve dezavantajlı grupları adına yapılan eğitim faaliyetlerinde buradaki okul, büyük bir görev üstlenecek. Bu noktada desteğini bizden esirgemeyen hayırseverimize teşekkür ediyorum. 2 bin 500 metrekare alana üzerinde yapılacak olan okulu, gelecek yılın eğitim öğretim dönemine yetiştirmeye çalışıyoruz. Bittiği zaman engelli çocuklarımız için güzel bir eğitim yuvası daha kazandırmış olacağız. Kocasinan’ımızın ve Kayseri’mizin her bir köşesinde yeni okulların temellerini atarak, Büyük ve Güçlü Türkiye’de yetişen evlatlarımız için fiziki yapıları hayata geçirmiş olacağız” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, eğitimden sanata spordan kültüre hayatın her alanında engelli vatandaşlara destek olduklarının altını çizerek; “Kocasinan Belediyesi olarak her hayata dokunmaya çalışıyoruz. Özellikle yol, kaldırım, park, bahçe çalışmaları ve belediye hizmet binasındaki işlerin yanı sıra sosyal desteklerle de engellilerin yaşam standardını yükseltmek için çalışıyoruz. Yaptığımız hizmetlerle engelli vatandaşlarımızla gönül köprüsü kuruyoruz. Onların güler yüzleri ve hayır duaları bizleri mutlu ediyor. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın yüzünü güldürmek ve hemşehrilerimin hayatlarını kolaylaştırmak içindir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ının farklı yerlerinde okulların yapılması için dur-durak bilmeden çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.