Başkan Çolakbayrakdar: 'Etkinliklerimizle sokaklar, cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle şenleniyor'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Şeker Mahallesi TOKİ'de düzenlenen Sokak Oyunları Şenliğine katıldı ve burada çocukların yoğun sevgi gösterileriyle karşılaştı. 'Çocuk gülerse dünya güler' anlayışıyla çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Çocuklarımızın yüzü gülsün, mahalleler şenlensin ve sokaklar, cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle olsun diye çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz' dedi.

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  • 09.08.2023 12:54
  • Güncelleme: 09.08.2023 13:09
Başkan Çolakbayrakdar: 'Etkinliklerimizle sokaklar, cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle şenleniyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Şeker Mahallesi TOKİ’de düzenlenen Sokak Oyunları Şenliğine katıldı ve burada çocukların yoğun sevgi gösterileriyle karşılaştı. ‘Çocuk gülerse dünya güler’ anlayışıyla çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Çocuklarımızın yüzü gülsün, mahalleler şenlensin ve sokaklar, cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle olsun diye çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz” dedi.

Sokak Oyunları Şenliklerini, bu sefer Şeker Mahallesi TOKİ’de gerçekleştiren Kocasinan Belediyesi, 7’den 70’e herkesin yüzünü güldürdü. Etkinliğe katılan Başkan Çolakbayrakdar, çocukların sevgisiyle karşılandı. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet ederek, eğlenceli zamanlar geçirdi. Sokak oyunlarının, Kayseri’nin sosyal hayatını renklendirdiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan Belediyesi ekipleri, sokakları şenlendirmek üzere haftada iki gün farklı mahallelerde etkinlikler yapıyoruz. Çocuklarımızın yüzü gülsün, mahalleler şenlensin ve sokaklar, cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle olsun diye çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Çocuklarımız eğlenirken, aileleri de geçmişte oynadıkları oyunları tekrar görmenin mutluluğunu yaşıyor. Çocukların büyükleriyle birlikte sokak oyunlarına katılması bizlere ayrı bir memnuniyet katıyor. Bu etkinliklerimizi kültürel ve geleneksel değerlerimizi artırmak adına farklı mahallelerde devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Kocasinan Belediyesi, etkinlikte yarışmaya katılan çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Vatandaşlara ve çocuklara limonata ve kavurmalı bulgur pilavı ikram etmesiyle program sona erdi.

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İHA

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