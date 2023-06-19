Başkan Çolakbayrakdar 'Farklı projelerle gençlerimizin yanlarındayız'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi'nde 'Hayalimdeki Gökyüzü' Resim yarışmasında katılan çocukların resim sergisini inceledi. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman farklı projelerle gençlerin yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar 'Çocuklarımızın gökyüzüne baktıklarında rengarenk ve pırıl prıl bir dünya gördüklerini resimlerine yansıtmışlar. İnşallah böyle mutlu bir dünyaları olmasını temenni ediyoruz' dedi.

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  • 19.06.2023 13:38
  • Güncelleme: 19.06.2023 14:00
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Başkan Çolakbayrakdar 'Farklı projelerle gençlerimizin yanlarındayız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi’nde ‘Hayalimdeki Gökyüzü’ Resim yarışmasında katılan çocukların resim sergisini inceledi. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman farklı projelerle gençlerin yanlarında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Çocuklarımızın gökyüzüne baktıklarında rengarenk ve pırıl prıl bir dünya gördüklerini resimlerine yansıtmışlar. İnşallah böyle mutlu bir dünyaları olmasını temenni ediyoruz” dedi.

General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi’ndeki resim sergisine katılan Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla tek tek ilgilenip, sohbet etti. Çocuklarla birlikte teleskop ile güneşi de gözlemleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, gençlerimizin ufkunu açacak ve hayallerini gerçekleştirecek çalışmalarla Türkiye’nin yıldızlarını yetiştireceğiz” dedi. Teknoloji Merkezi’nde her türlü altyapılarının olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Erkilet Generalemir Havacılık ve Uzay Bilimleri Merkezi’nde çocuklarımızın ‘Hayalimdeki Gökyüzü’ Resim yarışmasında katılan çocukların hayal ettikleri gökyüzünü nasıl gördüklerini anlatan resimleri inceledik. Gördüğümüz şu ki çocuklarımızın gökyüzüne baktıklarında rengarenk ve pırıl prıl bir dünya gördüklerini resimlerine yansıtmışlar. İnşallah böyle mutlu bir dünyaları olmasını temenni ediyoruz. Belediye olarak her daim çocuklarımızın gençlerimizin hayatı içerisinde farklı kılacak, anlamlandıracak ve motive edecek projelerle yanlarındayız. Etkinliğimizle farklı bir pencere açmaya çalıştık. Özellikle astronomi ve uzay bilimi alanında bilgi donanımı olarak dünya ile rekabet edebilecek düzeyde gençler yetiştireceğiz. Yavrularımızın geleceği için huzurlu ve mutlu olmaları adına var gücümüzle çalışmaya bundan sonra da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, etkinliğin sonunda resim yarışmasına katılanlara çeşitli hediyeler verdi.

Teleskop ile güneşi gözlemleyen öğrenciler, böylesi güzel ve yararlı bir tesisi Kayseri’ye kazandırdığı için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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İHA

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