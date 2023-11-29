Başkan Çolakbayrakdar: 'Gelecek için yapılacak en önemli yatırım ağaç dikmektir'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, üniversite öğrencileriyle birlikte ağaç dikti. Gelecek için yapılacak en önemli yatırımlardan birinin ağaç dikmek olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan olumsuzluklara karşı, daha yeşil bir şehir inşa edebilmek için yoğun gayret ettiklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi’nin ev sahipliğinde Erkilet bölgesinde düzenlenen fidan dikim programına Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, akademisyenler, üniversite öğrencileri ve bölge sakinleri katıldı.

Daha yeşil ve daha çevreci bir şehir için yoğun gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Ağaç dikerken özellikle ilkokul, ortaokul, lise ve üniversiteli öğrencilerimizle birlikte etkinlikler düzenliyoruz. Hem gençlerimizin enerjisinden faydalanıyoruz hem de onlar burada ağacı dikerek geleceklerine katkı sağlıyorlar. Şehirlerin dokusu içerisinde belediyenin rutin olarak yaptığı gündelik işlerin yanı sıra bazı çalışmalar daha değerli ve önemlidir. Ağaç dikmek ise son derece kıymetlidir. Çünkü hem tabiatı güzelleştirdiği gibi hem de iklim değişikliğinin önüne geçmiş olunuyor. Bu ağaçlar zaman içerisinde büyüyecek ve Kocasinan içerisinde büyük bir orman olacak. Bizden sonraki nesillere güzel bir miras olarak bırakacağımız bir hizmetimiz olacağına inanıyorum. Bilindiği üzere Dünya standartlarına göre kişi başına düşen yeşil alan miktarı 9 metrekare iken, yaptığımız hizmetlerle Kocasinan’da kişi başına düşen bu miktar 15,65 metrekareye ulaşmıştır. Dünya standartlarının üzerine çıkmamıza rağmen bunu kendimiz için yeterli görmeyerek, daha yeşil bir Kocasinan için gayretimizi devam ettiriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla toplam Kocasinan’ımızda 6 Milyon 399 bin 961 metrekare yeşil alan olmaktadır. Biliyoruz ki; çevreyi seven insanı da sever. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada bölgemizde daha yeşil, daha büyük alanlar oluşturacağız. Daha yeşil Kocasinan demek, daha yeşil Kayseri, daha yeşil Türkiye demektir. Bunun için de çalışmalarımızı hızlıca yürütüyoruz. Bütün gayretimiz, daha yaşanabilir ve yemyeşil Kayseri’yi inşa etmektir. Bu vesileyle dikilen ve dikilecek olan ağaçların şehrimize ve çevremize güzellikler getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise ağaçlandırma çalışmalarının önemli olduğuna dikkat çekerek, “Şehrimizin farklı noktalarında yeşillendirme çalışmaları yapıyoruz. Bu bağlamda tıp fakültesi öğrencilerimizle birlikte etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Bundan dolayı Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrencilerle birlikte ağaçları torakla buluşturan Başkan Çolakbayrakdar, dikilen ilk ağaçlarında can suyunu verdi.

Öğrenciler ise daha yeşil Kocasinan için ağaçlandırma çalışması yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan Belediyesi ekibine teşekkür etti.