Başkan Çolakbayrakdar: 'Gençlerimiz ile 'Türkiye Yüzyılına' büyük katkı sağlayacağız'

Kocasinan Belediyesi Gençlik Kulübü, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından öğrenci kulüplerinin katılımları ile düzenlenen ‘Evim Kampüs’ etkinliğinde stant açtı. Gençlik Kulübü’nün ve diğer kulüplerin standını ziyaret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla gençleri, geleceğin Türkiye’sine hazırladıklarını vurgulayarak; “Gençlerimizle birlikte Türkiye Yüzyılı’nı inşasına büyük katkı sağlayacağız” dedi.

‘ERÜ Kampüs Günleri 22’ etkinliği çerçevesinde Erciyes Üniversitesi’nin Marianne Molu Amfi’de bulunan kulüplerin standını ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, gençlerle keyifli sohbetlere imza attı. Kocasinan Belediyesi’nin gençlere yönelik yaptığı faaliyetlerinin sergilendiği ve hizmetlerinin anlatıldığı stantta ilginin yoğun olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, Büyük ve Güçlü Türkiye için gençlerin büyük ümit vadettiğini ifade etti. “Gençlerimize, bütün heyecanımız ve gayretimizle daha güzel bir Kayseri ve Türkiye bırakabilmek için çalışıyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, ülkenin geleceği olan gençlerin her zaman destekçisi olacaklarına dikkat çekerek; “Gençlerimiz, yakın gelecekte yaşamın içerisinde olacaklar. İnşallah onlar, daha müreffeh bir Türkiye ve daha güçlü bir Türkiye’de yaşayacak. Özellikle gençlerimizin içinden faklı kabiliyette bireyler çıkacak. Bizlerde gençlerimize, bütün heyecanımız ve gayretimizle daha güzel bir Kayseri ve Türkiye bırakabilmek için çalışıyoruz. Bundan dolayı gençlerimize yönelik Kocasinan Akademi Gençlik Merkezi ile hizmet veriyoruz. Teknolojik tabanlı eğitimlerin yanı sıra keyifli ve verimli vakit geçirmeleri için kütüphaneler yapıyoruz. Projeler ve yatırımlarla gençlerimizin her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

Yapılan yatırımlarla gençleri geleceğin Türkiye’sine hazırladıklarına vurgu yapan Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri ve hayallerini gerçekleştirmeleri için sürdürülebilir projeler geliştirdiklerini sözlerine ekledi.