Başkan Çolakbayrakdar: 'Gençlerimiz, yeni projemizle tarımsal üretime yönelecek'

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların teveccühüyle yeni dönemde gençler ve köyler için hazırladıkları tarımsal üretimde destek ve planlı yapılaşma projeleriyle bölgenin kaderini değiştireceklerini söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, hafta sonu Gömeç, Barsama, Doruklu, Saraycık ve Güneşli Mahallesi’ni ziyaret ederek, bölge sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaret ettiği her kırsal mahallede vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için çalıştıklarını ve kırsal mahalleleri de cazibe merkezi haline getirmek için yoğun gayret ettiklerini vurguladı.

Onların taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetler neticesinde vatandaşlarla gönül birliği kurduklarının altını çizerek, “Kırsal mahallelerimiz tarım, hayvancılık ve ziraatla geçinen mahallelerimizdir. Bu mahallerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için belediyemizin bünyesinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz adında birimimiz var. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz sadece bu 48 mahalleye ihtiyaçlarına cevap veren bir birimdir. Her geçen gün müdürlüğümüzün hem bütçesini artırıyor, hem de teknik donanımını fazlalaştırıyoruz. Bu mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın, kendine özgü özellikleriyle daha huzurlu yaşamalarını istiyoruz. Bu kapsamda mahallemizin bu zamana kadar birçok talebini yerine getirdik. Bundan sonra da yeni yeni talepleri karşılamaya devam edeceğiz. Özellikle tarımsal üretimin altyapısı güçlendirmek için projeler hazırladık. Tarımsal üretim, gitgide gençlerden uzaklaşıyor. O yüzden gerek üretim alanı desteği gerek sözleşmeli tarım üretimiyle gerekse farklı alternatiflerle belli yaş grubunun altındaki gençlerin tarımsal üretim yapabilmesi için Kocasinan Belediyesi olarak bir destek projesini açıklayacağız. Bundan sonrasında bizim köylerde daha fazla tarımsal üretimin yapılmasını planlıyoruz. Ayrıca tarımsal altyapılı planlar yapacağız. Planlı bir şekilde yapılanmanın önünü açacağız. Herkes, gelişi güzel tarlanın içinde ev yapmasın diye yerleşim yerini planlı bir şekilde yapmasına imkân tanıyacağız. Amacımız; vatandaşlarımızın refah seviyesini daha da artırmak ve onların hayat standardını yükseltmek içindir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın her bir köşesinin kendine has özellik ve değerleriyle ön plana çıktığına dikkat çekerek, “Yerel değerlerimize sahip çıkıp, onların tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması, markalaşması ve ekonomiye kazandırılması hususunda elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. İlçemizin yöresel değerleri olan; Gömeç Fasulyesi, Erkilet Kedi Bacağı, Cırgalan Biberi, Yamula Patlıcanı gibi ürünlerimizi tanıtmak ve ekonomik değerini arttırmak adına Kocasinan Belediyesi olarak yoğun gayret ediyoruz. Özellikle yapacağımız çalışmayla Gömeç Fasulyesi, şanına yakışır hale gelecek” diye konuştu.

Öte yandan Başkan Çolakbayrakdar’ın mahalle ziyaretlerinde Kocasinan Ziraat Odası Başkanı Abdülkadir Güneş, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu ile MHP ve AK Parti yönetimi eşlik etti.