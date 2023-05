Başkan Çolakbayrakdar: 'Her bir mahallenin hem başkanı hem de evladı yaklaşımıyla çalışıyorum'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Osmangazi Mahallesi’ni ziyaret edip, bölge sakinleriyle bir araya geldi. Ziyarette vatandaşların kendilerini güler yüzle ve hayır duasıyla karşılamasının çalışma şevkini arttırdığını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan bölgesindeki tüm mahalleler, benim mahallelerimdir. Her bir bölgenin hem başkanı hem de evladı yaklaşımıyla çalışıyorum” dedi.

Mahalle ziyaretlerine büyük önem veren Başkan Çolakbayrakdar, her gün farklı mahallelere giderek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye, onların taleplerini dinlemeye devam ediyor. Bu sefer de Erkilet Osmangazi Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, ziyarette vatandaşların kendilerini güler yüzle ve hayır duasıyla karşılamasının çalışma şevkini arttırdığını ifade etti. Vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, her mahalleye hizmet ulaştırdıklarına dikkat çekerek; “Buradaki güler yüzlü ve sevgisini yansıtan hemşehrilerimizin sevgisine layık olmak için daha fazla çalışmamız gerekiyor. 2015 yılından beri gittiğimiz mahallelerde aldığım notların çoğunu yapmışız ama ihtiyaçlar bitmez ve sürekli yeni hizmetler eklenir. Bizler, her geçen gün daha iyisini yapabilmenin gayreti içerisindeyiz. Kocasinan bölgesindeki tüm mahalleler, benim mahallelerimdir. Her bir bölgenin hem başkanı hem de evladı yaklaşımıyla çalışıyorum. İnşallah bu yaz, Kocasinan için büyük süprizlerimiz var. Özellikle Kayseri’nin en büyük tesisi olan Kocasinan Akademi’yi bölgeye kazandırıyoruz. Kocasinan Akademi çatısı altında; Gençlik Kulübü, Çocuk Kulübü ve Sinan Kütüphanesi gibi bütün birimlerimizin hizmet vereceği bir tesisimizi hayata geçirmiş olacağız. Daha önce başladığımız tesis, malum nedenlerden dolayı kesintiye uğramıştı ve bundan sonra yapım aşamasında herhangi bir sıkıntı kalmadı ve en kısa sürede tesisin yapımını tamamlayacağız. Yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte kadın-erkek havuzuyla, spor tesisleriyle, eğitim birimleriyle, kütüphanesiyle, toplantı salonuyla, çocuk kreşi gibi A’dan Z’ye her bir hizmetin içerisinde bulunduğu çocuk, genç, yaşlı, kadın ve erkek herkese hitap edecek bir tesisi, Kayseri’mize kazandırmış olacağız. Kayseri’nin en büyük kapasiteli tesis, şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kocasinan ilçemize yapılabilecek her ne varsa en iyisini yapabilmenin çabası içerisindeyiz. Bütün gayretimiz, çabamız vatandaşların yüzünü güldürmektir. Hemşehrilerimiz için yeni, farklı ve faydalı projeler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı günden güne modern ve konforlu bir ilçeye dönüştürdüklerini sözlerine ekledi.