Başkan Çolakbayrakdar: 'Her bir mahallenin hem başkanı hem de evladı yaklaşımıyla çalışıyorum'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Osmangazi Mahallesi'ni ziyaret edip, bölge sakinleriyle bir araya geldi. Ziyarette vatandaşların kendilerini güler yüzle ve hayır duasıyla karşılamasının çalışma şevkini arttırdığını belirten Başkan Çolakbayrakdar 'Kocasinan bölgesindeki tüm mahalleler, benim mahallelerimdir. Her bir bölgenin hem başkanı hem de evladı yaklaşımıyla çalışıyorum' dedi.

PAYLAŞ
  • 25.05.2023 11:55
  • Güncelleme: 25.05.2023 12:25
  • 75
Başkan Çolakbayrakdar: 'Her bir mahallenin hem başkanı hem de evladı yaklaşımıyla çalışıyorum'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Osmangazi Mahallesi’ni ziyaret edip, bölge sakinleriyle bir araya geldi. Ziyarette vatandaşların kendilerini güler yüzle ve hayır duasıyla karşılamasının çalışma şevkini arttırdığını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan bölgesindeki tüm mahalleler, benim mahallelerimdir. Her bir bölgenin hem başkanı hem de evladı yaklaşımıyla çalışıyorum” dedi.

Mahalle ziyaretlerine büyük önem veren Başkan Çolakbayrakdar, her gün farklı mahallelere giderek, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye, onların taleplerini dinlemeye devam ediyor. Bu sefer de Erkilet Osmangazi Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, ziyarette vatandaşların kendilerini güler yüzle ve hayır duasıyla karşılamasının çalışma şevkini arttırdığını ifade etti. Vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, her mahalleye hizmet ulaştırdıklarına dikkat çekerek; “Buradaki güler yüzlü ve sevgisini yansıtan hemşehrilerimizin sevgisine layık olmak için daha fazla çalışmamız gerekiyor. 2015 yılından beri gittiğimiz mahallelerde aldığım notların çoğunu yapmışız ama ihtiyaçlar bitmez ve sürekli yeni hizmetler eklenir. Bizler, her geçen gün daha iyisini yapabilmenin gayreti içerisindeyiz. Kocasinan bölgesindeki tüm mahalleler, benim mahallelerimdir. Her bir bölgenin hem başkanı hem de evladı yaklaşımıyla çalışıyorum. İnşallah bu yaz, Kocasinan için büyük süprizlerimiz var. Özellikle Kayseri’nin en büyük tesisi olan Kocasinan Akademi’yi bölgeye kazandırıyoruz. Kocasinan Akademi çatısı altında; Gençlik Kulübü, Çocuk Kulübü ve Sinan Kütüphanesi gibi bütün birimlerimizin hizmet vereceği bir tesisimizi hayata geçirmiş olacağız. Daha önce başladığımız tesis, malum nedenlerden dolayı kesintiye uğramıştı ve bundan sonra yapım aşamasında herhangi bir sıkıntı kalmadı ve en kısa sürede tesisin yapımını tamamlayacağız. Yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte kadın-erkek havuzuyla, spor tesisleriyle, eğitim birimleriyle, kütüphanesiyle, toplantı salonuyla, çocuk kreşi gibi A’dan Z’ye her bir hizmetin içerisinde bulunduğu çocuk, genç, yaşlı, kadın ve erkek herkese hitap edecek bir tesisi, Kayseri’mize kazandırmış olacağız. Kayseri’nin en büyük kapasiteli tesis, şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kocasinan ilçemize yapılabilecek her ne varsa en iyisini yapabilmenin çabası içerisindeyiz. Bütün gayretimiz, çabamız vatandaşların yüzünü güldürmektir. Hemşehrilerimiz için yeni, farklı ve faydalı projeler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı günden güne modern ve konforlu bir ilçeye dönüştürdüklerini sözlerine ekledi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Bakan Akar'a, 'fahri İncesulu' plaketi

Bakan Akar’a, ‘fahri İncesulu’ plaketi

Talas Belediyesi'nde vergi mesaisi

Talas Belediyesi'nde vergi mesaisi

Sebze Meyve pazarında fiyatlar 10-15 TL bareminde

Sebze Meyve pazarında fiyatlar 10-15 TL bareminde

Ortaokul öğrencilerinin şiirleri duygulandırdı

Ortaokul öğrencilerinin şiirleri duygulandırdı

Mera kullanımına 'ceza'

Mera kullanımına 'ceza'

Başkan Palancıoğlu engelli vatandaşlarla buluştu

Başkan Palancıoğlu engelli vatandaşlarla buluştu

Çok Okunanlar
1
1972'de İdam edilen Kayserili genç

1972'de İdam edilen Kayserili genç

2
Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

Kadın taksiciyi bıçak zoruyla gasp eden şahıs yakalandı

3
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

4
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'ye ne zaman gelecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri’ye ne zaman gelecek?

5
Muharrem İnce Kayseri'ye geliyor

Muharrem İnce Kayseri’ye geliyor

6
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Çolakbayrakdar 'Anadolu'da 'dijital bir fidan' diktik. Gayretle büyüyecek'

Başkan Çolakbayrakdar 'Anadolu'da 'dijital bir fidan' diktik. Gayretle büyüyecek'

MHP'li Özdemir: 'Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri'de umduğunu almış, başarılı olmuştur'

MHP'li Özdemir: 'Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri'de umduğunu almış, başarılı olmuştur'

DAHA FAZLA
Ev hanımlarına emeklilik yolu göründü

Ev hanımlarına emeklilik yolu göründü

Melikgazi, kentsel dönüşüm alanına 2 okul birden kazandırdı

Melikgazi, kentsel dönüşüm alanına 2 okul birden kazandırdı

Yaralamadan yargılanan anne oğula hapis cezası

Yaralamadan yargılanan anne oğula hapis cezası

Başkan Büyükkılıç'tan Sarız'a ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan Sarız'a ziyaret

Kayserililer Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'na akın etti: 22 günde 130 bin ziyaretçi

Kayserililer Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı'na akın etti: 22 günde 130 bin ziyaretçi