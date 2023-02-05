Başkan Çolakbayrakdar 'İnsana değer katan yatırımlar yapıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi Yenişehir sosyal tesisi ziyaret edip, kursiyerlerle bir araya geldi. Tesisin bölge sakinlerinin sosyal hayatına renk kattığını ve ilginin yoğun olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, insan hayatına değer katacak çalışmalar yaptıklarını ve onların yaşadıkları yerde mutlu olmalarını sağlamak için yoğun bir gayretin içerisinde olduklarını söyledi.

PAYLAŞ
  • 05.02.2023 12:52
  • Güncelleme: 05.02.2023 13:06
  • 47
Başkan Çolakbayrakdar 'İnsana değer katan yatırımlar yapıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Akademi Yenişehir sosyal tesisi ziyaret edip, kursiyerlerle bir araya geldi. Tesisin bölge sakinlerinin sosyal hayatına renk kattığını ve ilginin yoğun olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, insan hayatına değer katacak çalışmalar yaptıklarını ve onların yaşadıkları yerde mutlu olmalarını sağlamak için yoğun bir gayretin içerisinde olduklarını söyledi.

Yenişehir Mahallesi’ndeki Kocasinan Akademi’yi ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, kurslara yoğun ilgi gösteren kursiyerlerle sohbet etti. Kadın Elbise Dikimi, Aşcılık-Pastacılık kursu, İğne Oyası Kurslarında el emeği ürünleri inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, ortaya çıkan eserleri oldukça başarılı bulduğunu belirterek, hem kursiyerlere hem de eğitmenlere emekleri için teşekkür etti. Kocasinan’ın dört bir yanına çağın gereklerine uygun en güzel tesisleri birer birer yapmaya devam edeceklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Vatandaşlarımıza daha iyi imkanlarda hizmet sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu istikamette mahallelerimize çok sayıda sosyal tesisler kazandırıyoruz ve çağın gereklerine uygun en güzel tesisleri birer birer yapıyoruz. Bunlardan biri olan Yenişehir Mahallemizdeki tesisimiz, bölge sakilerinin hayatına renk kattı. Burada, eğitim, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında 7’den 70’e herkese daha iyi hizmet veriyoruz. Tesisimiz, yoğun ilgisini görüyor. İlgilerinden dolayı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, modern tesislerle Kocasinanlılara daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Tesiste almış oldukları eğitimle aile bütçesine katkı sağladıklarını belirten kursiyerler ise “Allah razı olsun. Belediyenin hizmetlerinden çok memnunuz. Tesisin eğitiminden spora kadar faaliyetlerinden faydalanıyoruz. Bölgemizde yapılan çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Hizmetlerden dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Çolakbayrakdar 'Şampiyon sporcular yetiştiriyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar 'Şampiyon sporcular yetiştiriyoruz'

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu başladı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu başladı

Büyükşehir ULaşım AŞ'den vatandaşın ulaşımı için 150 milyona yakın işlem

Büyükşehir ULaşım AŞ'den vatandaşın ulaşımı için 150 milyona yakın işlem

Çocuklar büyükşehir ile 'bilim' dolu tatil geçirdi

Çocuklar büyükşehir ile 'bilim' dolu tatil geçirdi

Erciyes sömestirde beklentilerin üzerine çıktı

Erciyes sömestirde beklentilerin üzerine çıktı

Yaşanmış bir telefon dolandırıcılığı hikayesi

Yaşanmış bir telefon dolandırıcılığı hikayesi

Çok Okunanlar
1
Hamdi Bakan hayatını kaybetti

Hamdi Bakan hayatını kaybetti

2
Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

Bu şehirde 1 şişe su fiyatına, 1 ton su tüketiliyor

3
İki kardeşi trafik kazası ayırdı

İki kardeşi trafik kazası ayırdı

4
Kayseri'de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

Kayseri’de Taş Çiçek Et Lokantası açıldı

5
Başkan Büyükkılıç, 'Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var'

Başkan Büyükkılıç, “Yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan belediyelerimiz var”

6
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de Anadolu Ateşi rüzgârı esti

Kayseri’de Anadolu Ateşi rüzgârı esti

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği genel kurulu başladı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği genel kurulu başladı

DAHA FAZLA
Başkan Dr. Palancıoğlu: 'Yaptığımız çalışmalarla bu yaz farklı bir Hunat Mahallesi olacak'

Başkan Dr. Palancıoğlu: 'Yaptığımız çalışmalarla bu yaz farklı bir Hunat Mahallesi olacak'

Kadınların gücü çikolatayı tatlandırdı

Kadınların gücü çikolatayı tatlandırdı

Başkan Güneş güven tazeledi

Başkan Güneş güven tazeledi

Yollar temizlendi, çocuklar karın keyfini çıkardı

Yollar temizlendi, çocuklar karın keyfini çıkardı

Başkan Çolakbayrakdar 'İnsana değer katan yatırımlar yapıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar 'İnsana değer katan yatırımlar yapıyoruz'