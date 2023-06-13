Başkan Çolakbayrakdar: 'İnsanların mutlu yaşayabileceği bir Kocasinan inşa ediyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ahievran Mahallesinde yapımı devam eden geogrid istinat duvarı, yol genişlemesi, otopark ve çevre düzenleme çalışmalarını kontrol etti. Yapılan hizmetlerle bölgenin hem refahını hem de yaşam kalitesini artırdıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, insanların mutlu yaşayabileceği bir Kocasinan inşa ettiklerini vurguladı.

PAYLAŞ
  • 13.06.2023 09:44
  • Güncelleme: 13.06.2023 10:33
  • 107
Başkan Çolakbayrakdar: 'İnsanların mutlu yaşayabileceği bir Kocasinan inşa ediyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ahievran Mahallesinde yapımı devam eden geogrid istinat duvarı, yol genişlemesi, otopark ve çevre düzenleme çalışmalarını kontrol etti. Yapılan hizmetlerle bölgenin hem refahını hem de yaşam kalitesini artırdıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, insanların mutlu yaşayabileceği bir Kocasinan inşa ettiklerini vurguladı.

Ahievran Mahallesi’nde çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşların huzurlu ve keyifli bir Kocasinan’da yaşamaları için dur durak bilmeden çalıştıklarını söyledi. İnsanların mutlu yaşayabileceği bir Kocasinan inşa ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan’ın her bir mahallesi ve her bir bölgesinde belediye olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yapmış olduğumuz hizmetlerle mahallemizdeki yaşayan sakinlerimizin gerek refahını gerekse de yaşam kalitesini artırıyoruz. En önemlisi de insanların mutlu yaşayabileceği Kocasinan, inşa ediyoruz. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla bütün hemşehrilerimizin kendince yaşam içerisinde bir karşılık bulabileceği park, sosyal donatılar, yollar, tesisler gibi gündelik yaşam içerinde ihtiyaç duyulan her şeyi, teker teker inşa ediyor ve hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Başladığımız noktadan geldiğimiz noktaya baktığımız zaman çok ciddi mesafeler kat ettik. Bundan sonra daha çok yapacak proje ve hizmetimiz var. Yapılan her hizmetin hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, daha konforlu bir Kocasinan inşa etmek için yoğun bir çaba gösterdiklerini sözlerine ekledi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Feci kazada oğlunu kaybeden baba: 'Bu kaza değil, cinayet'

Feci kazada oğlunu kaybeden baba: 'Bu kaza değil, cinayet'

Vali Çiçek: 'Jandarmamız yaptığı fedakârca çalışmalarla göğsümüzü kabartmaktadır'

Vali Çiçek: 'Jandarmamız yaptığı fedakârca çalışmalarla göğsümüzü kabartmaktadır'

Melikgazi Belediyesi Sıfır Atık Ekspresi Yaptı

Melikgazi Belediyesi Sıfır Atık Ekspresi Yaptı

Kayseri'nin en büyük üretim tesisi taşınıyor

Kayseri'nin en büyük üretim tesisi taşınıyor

Sahte dekontla dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı

Sahte dekontla dolandırıcılık yapan şahıs tutuklandı

Av. Akpınar: 'LGBT'nin hukuk sisteminde esas alınması hukuki bir kaosu doğuracaktır'

Av. Akpınar: 'LGBT'nin hukuk sisteminde esas alınması hukuki bir kaosu doğuracaktır'

Çok Okunanlar
1
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

2
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

3
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

4
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

5
Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

6
Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak'ı karşı karşıya getiren olay

Ülkü Ocakları İl Başkanı Çelik ve Sarız Belediye Başkanı Bayrak’ı karşı karşıya getiren olay

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TOMTAŞ, yeniden faaliyete başlıyor

TOMTAŞ, yeniden faaliyete başlıyor

Halı yıkama fiyatları güncellendi

Halı yıkama fiyatları güncellendi

DAHA FAZLA
2'nci Amatör Küme'de Play-Off kura çekimi yapıldı

2’nci Amatör Küme’de Play-Off kura çekimi yapıldı

Jandarma'dan kadınlara KADES eğitimi

Jandarma'dan kadınlara KADES eğitimi

Kayseri - Niğde karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Kayseri - Niğde karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Başkan Büyükkılıç İmam Hatip Okulları Yıl Sonu Etkinliklerine katıldı

Başkan Büyükkılıç İmam Hatip Okulları Yıl Sonu Etkinliklerine katıldı

KAYMEK Yılsonu Programı Yapıldı

KAYMEK Yılsonu Programı Yapıldı