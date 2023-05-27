Başkan Çolakbayrakdar: 'Kadın Kooperatifi, kırsal kalkınmada bir model olacak'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yemliha Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin üyeleriyle bir araya gelip, onları tebrik etti. Onlarla birlikte kendi elleriyle yufka pişiren Başkan Çolakbayrakdar, kadın girişimini desteklemek adına kooperatifin kırsal kalkınmada bir model olacağını belirtti.

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  • 27.05.2023 16:14
  • Güncelleme: 27.05.2023 16:55
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Başkan Çolakbayrakdar: 'Kadın Kooperatifi, kırsal kalkınmada bir model olacak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yemliha Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin üyeleriyle bir araya gelip, onları tebrik etti. Onlarla birlikte kendi elleriyle yufka pişiren Başkan Çolakbayrakdar, kadın girişimini desteklemek adına kooperatifin kırsal kalkınmada bir model olacağını belirtti.

Yemliha Mahallesi’nde Yemliha Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, kadınların hazırladığı el emeği göz nuru ürünleri inceledi. Yufka pişiren kadınlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, kendi elleriyle yufka pişirdi. Tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla kırsal kalkınma modeline öncülük ettiklerini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar; “Yemliha Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ndeyiz. Yemliha Mahallesi’ndeki hanım kardeşlerimizin el emeği göz nuru hazırladıkları ürünler. Yemliha’yı bütün bir Türkiye ve Kayseri biliyor. Yamula’nın patlıcanının üretiminin de topraktan başlayıp hasadına kadar hanım kardeşlerimizin emeği var. Hanım kardeşlerimizin el emeği göz nuru ürünler, Kayseri’den bütün Türkiye’ye satışı hazır hale gelecek. Kayseri’mizin yöresel ürünleri, aç makarna diye tabir ettiğimiz erişte, çorba ve mantı çeşitleri var. Hatta hanım kardeşlerimiz havuçlu, sebzeli, ıspanaklı şekilde çeşitleri geliştirmiş durumda. Her şeyiyle doğal ürünler. Yamula patlıcanının reçeli, pekmezi ve patlıcan kurusunun paketlendiği yerde mevcut. Biz, her alanda vatandaşlarımızın yanındayız. Kadın girişimini desteklemek adına bu kooperatifinde ayrı değeri ve önemi var. Bu kooperatifin kırsal kalkınmada bir model olması için her türlü desteğe hazırız” ifadelerini kullandı. Kocasinan’ın her bir köşesinin kendine has özellik ve değerleriyle ön plana çıktığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Diğer mahallelerimiz ve köylerimiz de olduğu gibi Yemliha Mahallemizdeki yaşam şekli, alışkanlıkları ve bilinir değerleri korumaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kadının istihdamı konusunda çok önemli bir proje olduğunu belirten kadınlar ise her zaman destekleyen ve üretici ile tüketicinin bir araya gelmesine katkı sağlayan Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Coğrafi işaret belgesiyle tescillenen ve Kocasinan’a özgü olan Yamula’nın meşhur patlıcan tarlasında çapa yapan çiftçilerle birlikte çapa da yapan Başkan Çolakbayrakdar, onların yoğun ilgisiyle karşılandı.

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İHA

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