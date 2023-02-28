Başkan Çolakbayrakdar: 'Kardeş belediye Türkoğlu için tüm imkanlarımızı sefer ettik'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, afet bölgelerine ve kardeş belediye Kahramanmaraş Türkoğlu için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Deprem bölgelerinde ve kardeş belediye Türkoğlu’nda yaraları sarmak için bir yandan temizlik çalışmaları yaparken bir yandan da enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü belirten Başkan Çolakbayrakdar, bölgede ihtiyaçların giderilmesine yönelikte mobil mutfak ve çadır gibi her alanda destek olduklarını ifade etti. Düzce Belediyesi ile kardeş belediye Türkoğlu’nda çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Depremin ilk saatlerinden itibaren afet bölgelerinde gece gündüz demeden çalışmalarımız devam ediyor. Özelikle kardeş belediye Türkoğlu’nda temizlik çalışmalarının yanı sıra enkaz kaldırma çalışmaları ve depremzede kardeşlerimize, sıcak yemek ulaştırma konusunda canla başla çalışıyoruz. Mobil mutfak, mobil yatakhane, çadır, temizlik ve iş makineleri gibi ihtiyaç olan her alanda varız. Biz bir araya gelerek, tüm sorunları çözebilen bir milletiz. Bu zor zamanları dayanışma ile aşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yaraların en hızlı şekilde sarılması için var gücümüzle çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte bu zor zamanları aşacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde bu felaket günleri geride bırakacaklarını sözlerine ekledi.