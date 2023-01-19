Başkan Çolakbayrakdar 'Kayseri'mize, can damarı olacak yeni bulvar kazandırıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mithatpaşa Mahallesi'nde Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı'nı kesintisiz bağlantı sağlayacak olan 50 metre genişliğindeki yeni bir bulvar çalışmasını kontrol etti. Yeni bulvarın bölgenin can damarı olacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, bulunduğu kritik konum nedeniyle Kayseri'nin trafiği rahatlatacak ve konforunu artıracak olan yeni ulaşım aksında çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin yeni bir cazibe merkezi olacağını vurguladı.

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  • 19.01.2023 11:02
  • Güncelleme: 19.01.2023 13:48
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Başkan Çolakbayrakdar 'Kayseri'mize, can damarı olacak yeni bulvar kazandırıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mithatpaşa Mahallesi’nde Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı’nı kesintisiz bağlantı sağlayacak olan 50 metre genişliğindeki yeni bir bulvar çalışmasını kontrol etti. Yeni bulvarın bölgenin can damarı olacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, bulunduğu kritik konum nedeniyle Kayseri’nin trafiği rahatlatacak ve konforunu artıracak olan yeni ulaşım aksında çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin yeni bir cazibe merkezi olacağını vurguladı.

Osman Kavuncu Bulvarı’nı, Erkilet Bulvarı’na bağlayacak olan 2 bin metre uzunluğunda 50 metre genişliğinde yeni bir ulaşım aksında incelemelerde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, yeni ulaşım aksı ile iki bulvarı birbirine bağlayarak, ulaşıma yeni bir soluk kazandıracaklarını söyledi. Yeni bulvar ile bölgenin değerine değer katacaklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Mithatpaşa Mahallesi’ndeki Bekir Yıldız Bulvarı ile Erkilet Bulvarı’nın bulunduğu yerdeyiz. Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı’nı kesintisiz bağlantı sağlayacak, yeni bir ulaşım aksının çalışmasına başladık. 2 bin metre uzunluğunda 50 metre genişliğindeki yeni bulvar ile birlikte bölgenin çehresi değişecek. Osman Kavuncu Bulvarı’ndan Ihlamur Köprüsünü kullanıldığı zaman Ali İhsan Alçı Bulvarı sona eriyordu. Bundan sonra ise yolun devamında bu yılının programı içerisinde yolumuzu, Bekir Yıldız Bulvarı’na bağlamış olacağız. Şehrin trafik yükünü kaldıran ana akslardaki trafik yoğunluğu da azalmış olacak. Bölgemizde başlattığımız çalışmalarımızla bölgenin değerlenmesi anlamını taşıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla Kocasinan’a yakışır, Kayseri’ye yakışır bir yeni bulvar olacak. Yapılan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Şehrin altyapısını da geleceğe hazırladıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgenin yeni bir cazibe merkezi olacağını sözlerine ekledi.

İnceleme sırasında bölge sakinleriyle de hasbihal eden Başkan Çolakbayrakdar, çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

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İHA

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