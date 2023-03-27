Başkan Çolakbayrakdar 'Kayseri'nin en büyük sosyal tesisini, şehrimize kazandırıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonunda Ertuğrulgazi, Osmangazi ve Kuşçu Mahallesi'nde yapımı devam eden dev çalışmaları yerinde inceledi. Ertuğrulgazi' de 6 bin 300 metrekare alan üzerine yapılan Kocasinan Akademi tesisini kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, A'dan Z'ye her bir hizmetin yer alacağı ve her yaş grubuna hitap edecek olan şehrin en büyük kapasiteli sosyal tesisini, Kayseri'ye kazandıracaklarını söyledi.

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  • 27.03.2023 12:29
  • Güncelleme: 27.03.2023 13:04
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Başkan Çolakbayrakdar 'Kayseri'nin en büyük sosyal tesisini, şehrimize kazandırıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hafta sonunda Ertuğrulgazi, Osmangazi ve Kuşçu Mahallesi’nde yapımı devam eden dev çalışmaları yerinde inceledi. Ertuğrulgazi’ de 6 bin 300 metrekare alan üzerine yapılan Kocasinan Akademi tesisini kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, A’dan Z’ye her bir hizmetin yer alacağı ve her yaş grubuna hitap edecek olan şehrin en büyük kapasiteli sosyal tesisini, Kayseri’ye kazandıracaklarını söyledi.

Hafta sonu başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleriyle ile birlikte Ertuğrulgazi, Osmangazi ve Kuşçu Mahallesi’nde adım adım gezerek, saha çalışması gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, özellikle Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde yapımı devam eden Kocasinan Akademi tesis çalışmalarını kontrol etti. Kocasinan Akademi ile eğitim, spor, kültür, sosyal ve sanatla ilgili faaliyetlerle ilgili 7’den 70’e herkese hizmet verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, Erkilet bölgesine Kocasinan Akademi çatısı altında yeni bir modern tesis yapıldığını ve tesisin fonksiyonel olarak tasarlandığını, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin yeni bir cazibe merkezi kazanacağını vurguladı.

‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla ve ‘Halka hizmeti Hakk’a hizmet’ görerek hareket ettiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki Kocasinan Akademi tesisinin son aşamasındayız. Yaz öncesi Kocasinan Akademi çatısı altında; Gençlik Kulübü, Çocuk Kulübü ve Sinan Kütüphanesi gibi bütün birimlerimizin hizmet vereceği bir tesisimizi hayata geçirmiş olacağız. Daha önce başladığımız tesis malum nedenlerden dolayı kesintiye uğramıştı ve bundan sonra yapım aşamasında herhangi bir sıkıntı kalmadı ve en kısa sürede tesisin yapımını tamamlayacağız. Yoğun bir şekilde çalışmalar devam ediyor. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte kadın-erkek havuzuyla, spor tesisleriyle, eğitim birimleriyle, kütüphanesiyle, toplantı salonuyla, çocuk kreşi gibi A’dan Z’ye her bir hizmetin içerisinde bulunduğu çocuk, genç, yaşlı, kadın ve erkek herkese hitap edecek bir tesisi Kayseri’mize kazandırmış olacağız. Kayseri’nin en büyük kapasiteli tesis, şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kocasinan ilçemize yapılabilecek her ne varsa en iyisini yapabilmenin çabası içerisindeyiz. Yaptığımız hizmetlerle eğitimden sağlığa, kültürden sanata hayatın her alanında ilçe sakinlerinin yanında yer alarak, Kocasinan’da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu gösteriyoruz. Bütün gayretimiz, çabamız vatandaşların yüzünü güldürmektir. Üreten Kayseri ve Kocasinan için çalışmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimiz için yeni, farklı ve faydalı projeler üretmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı günden güne modern ve konforlu bir ilçeye dönüştürdüklerini belirterek, vatandaşların hayatına renk katmak için modern sosyal tesisler yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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İHA

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