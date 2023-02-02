Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'nin lezzetlerini glutensiz şekilde uluslararası arenada tanıtacağız'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte yine Türkiye'de bir ilk olan Kayseri'nin yöresel mutfağının glütensiz olarak imalatının yapılacağı Kafe Sinan Glütensiz tesisi ziyaret etti. Profesyonel aşçılar tarafından glütensiz şekilde hazırlanan Kayseri mutfağının lezzetlerini tadan ve test eden Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin kadim lezzetlerinin glütensiz bir şekilde daha lezzetli olduğunu belirterek, 11 Şubat Cumartesi Günü açılışı yapılacak olan tesise, tüm Kayserilileri davet etti.

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  • 02.02.2023 14:23
  • Güncelleme: 02.02.2023 14:43
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Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'nin lezzetlerini glutensiz şekilde uluslararası arenada tanıtacağız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte yine Türkiye’de bir ilk olan Kayseri’nin yöresel mutfağının glütensiz olarak imalatının yapılacağı Kafe Sinan Glütensiz tesisi ziyaret etti. Profesyonel aşçılar tarafından glütensiz şekilde hazırlanan Kayseri mutfağının lezzetlerini tadan ve test eden Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin kadim lezzetlerinin glütensiz bir şekilde daha lezzetli olduğunu belirterek, 11 Şubat Cumartesi Günü açılışı yapılacak olan tesise, tüm Kayserilileri davet etti.

Kocasinan Akademi Yakut Tesisinin bitişiğinde yer alan tesisin mutfağında birbirinden lezzetli Kayseri’nin yöresel ürünlerinin glütensiz bir şekilde hazırlanan ürünlerin tadına bakan Başkan Çolakbayrakdar, her birinin birbirinden lezzetli olduğunu söyledi. İnsanların hayatını kolaylaştıran belediyecilik faaliyetleri yürüttüklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şehrin yöresel ürünlerini ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ ile uluslararası arenada tanıtacaklarına dikkat çekerek; "Glütensiz Kayseri Mutfağı’mızı, 11 Şubat Cumartesi Günü açılışını yapacağız. Kayseri’mizde yaşayan glüten hassasiyeti olan hemşehrilerimizin uzunca süredir beklediği Kayseri mutfağının; yağlama, mantı ve yağ mantısı gibi her türlü ürünler şehrimizin mutfağını ile ilgili ürünler bu tesiste olacak. Profesyonel bir şekilde aşçılarımızın ve hocamızın yapmış olduğu ürünleri, önceden biz tadına baktık. Ürünlerin her biri harika olmuş. Ustalarımızın ellerine emeğine sağlık. İstiyoruz ki glüten hassasiyeti olan kardeşlerimiz, bu ürünlerden tadabilsin. Bunun içinde uzun süredir çalışmalarını yürütmüş olduğumuz bu tesis de, sona yaklaştık. İnsanların hayatını kolaylaştırmak için belediyecilik faaliyetini yaptığımızı sözle söylerken, bu ve buna benzer tesisleri hayata geçirerek, bir fiil sözlerimizin ardından olduğumuzu ve hayata geçirdiğimizin ispatını göstermiş oluyoruz. Glüten hassasiyeti olan veya glütensiz ürünlerle beslenmeyi kendisine hayat biçimine getirmiş olan bütün hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Mardin Artuklu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Süleyman Engin ve profesyonel aşçılar tarafından hazırlanan Kayseri ürünlerinden dolayı onları tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin kadim lezzetlerini, glütensiz bir şekilde hazırlayıp, tüm Türkiye’ye tanıtacaklarını ve satışa sunacaklarını sözlerine ekledi.

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İHA

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