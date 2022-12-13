Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'nin sosyal hayatına canlılık katıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Beyazşehir Mahallesi'nde Kayseri'nin tescilli markası Kafe Sinan olarak hizmet verecek olan tesisi yerinde inceledi. Vatandaşların yoğun isteği doğrultusunda yapılan tesisin kontrollerini gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, sosyal anlamda bölge için önemli bir kazanım olacağını söyledi.

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  • 13.12.2022 12:29
  • Güncelleme: 13.12.2022 12:38
Başkan Çolakbayrakdar: 'Kayseri'nin sosyal hayatına canlılık katıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Beyazşehir Mahallesi’nde Kayseri’nin tescilli markası Kafe Sinan olarak hizmet verecek olan tesisi yerinde inceledi. Vatandaşların yoğun isteği doğrultusunda yapılan tesisin kontrollerini gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, sosyal anlamda bölge için önemli bir kazanım olacağını söyledi.

Beyazşehir Mahallesi’ndeki Florya Parkı içerisinde inşaatı tamamlanmak üzere olan Kafe Sinan tesisini inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, tesis hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Kayseri’de sosyal hayatı renklendirmek ve alternatifleri artırmak için projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, 7’den 70’e her kesime hitap eden değişik sosyal mekanlar ve imkanlar oluşturduklarına dikkat çekti. Modern ve marka şehir olan Kayseri’ye, yakışır hizmetler yaptıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Kayserililerin sosyal hayatını renklendirmek için yaptığımız çalışmalardan birisi de Kafe Sinan tesislerimizdir. Parkların içerisinde; sosyal donatılar ile yaptığımız Kafe Sinan’lar, vatandaşlarımızın bir araya gelip, günün stresini attıkları, gönül rahatlığı içerisinde huzurlu bir şekilde keyifli ve verimli vakit geçirdikleri mekanlar haline geldi. Hemşerilerim, Kafe Sinan’larda dostluk ortamı içerisinde hoş sohbetlere imza atıyorlar. Bu doğrultuda bölge sakinlerimizin yoğun isteriği doğrultusunda Beyazşehir Mahallesi’ndeki Florya Parkı içerisine Kafe Sinan tesisini kazandırıyoruz. Şimdiden bölge sakinlerimize hayırlı olsun. Mahallemizde Kocasinan Belediye’mizin markası olan Kafe Sinan’a, yoğun bir şekilde talep vardı. Bu talebe karşılık, son aşamasına gelen tesisimizin inşaatını tamamlayıp, en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şehrimizin doğu kısmında yaşayan hemşerilerimizi, Kafe Sinan lezzetiyle buluşturacağız. İnşallah mekan ve sunum olarak yenilikçi tarzı ile Kayserililerin gözdesi olan Kafe Sinan’ların sayısını artırarak, diğer mahallelerimize de ihtiyaç doğrultusunda bu ve buna benzer tesisler yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tesislerimize gösterilen ilgiden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’ye daha iyi hizmet verebilmek adına yoğun bir şekilde çalışmaların sürdürüldüğünü sözlerine ekledi.

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İHA

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