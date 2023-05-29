Başkan Çolakbayrakdar: 'Kazanan milli iradenin üstünlüğü oldu'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan için tebrik mesajı yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar mesajında; 28 Mayıs’ta kararı, sözün sahibi milletin verdiğine dikkat çekerek, “Hem Kayseri hem de Türkiye huzur ve kardeşlik içerisinde demokrasinin tecellisi olan bir seçim geçirdi. Sandığa iradesini yansıtan; ‘Türkiye Yüzyılı için Büyük ve Güçlü Türkiye’den yana oy kullanan tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyor, bu sonucun başta ülkemize, Kayseri’ye ve Kocasinan’a hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Seçimde söz sahibi milletimiz, tercihini ‘Türkiye Yüzyıl’ının inşasından yana yaptığını sandıklarda iradesiyle gösteren aziz milletimiz, kalıcı istikrar istiyoruz mesajını vermiştir” diyen Başkan Çolakbayrakdar şunları kaydetti;

"Sürekli ilerleyen, gelişen ve uluslararası alanda giderek daha fazla söz sahibi olan ülkemizin hedeflerine bir adım daha yaklaşmış olmanın sevincini yaşıyoruz. Şu bilinsin ki; bin yıldır bu topraklarda özgür yaşadığımız gibi bundan sonra da bayrağımızın gölgesi altında, ezan sesiyle bu vatan toprağında yaşamaya devam edeceğiz. Ecdadımızdan miras aldığımız mukaddes değerlerimizi gelecek nesillerimize aktararak, Güçlü ve Büyük Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan çalışacağız. Güçlü bir Türkiye olarak hiçbir dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin mazlum coğrafyaların sesi olmaktayız ve olmaya da devam edeceğiz. Daha güzel Türkiye için birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun ilelebet devam etmesini diliyorum”.

Başkan Çolakbayrakdar, seçimde birlik ve beraberlik mesajı verildiğini kaydederek; “Sandığa giderek oy kullanan ve iradesini yansıtan milletimiz başta olmak üzere seçimin huzur ve güven içinde geçmesini sağlayan asayiş kolluk görevlileri ve kamu çalışanlarına teşekkür ederim. Tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum” diyerek sözlerini noktaladı.