Başkan Çolakbayrakdar: 'Kendi öz imkânlarıyla kentsel dönüşüm yapan belediyeyiz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan Ayı boyunca her akşam farklı mahallelerde vatandaşlarla bir araya geliyor. Son olarak Seyrani Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’de kendi öz imkânlarıyla kentsel dönüşüm yapan sayılı belediye olduklarını söyledi.

Farklı günlerde Gaziosman, Seyrani ve Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bölge sakinleriyle buluşan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla birlikte çay içip, sohbet etti. Özellikle çocukların yoğun sevgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, onlara çeşitli hediyeler verdi. Vatandaşların ilgisinden mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Bizleri güler yüzleriyle karşılayan mahalle sakinleri ve esnaflarımızın beklentisini karşılayarak, halkımıza daha kaliteli hizmeti sunmak için elimizden geldiğince çalışıyoruz” diye konuştu.

“Seyrani’yi ilmek ilmek dokuduk”

Seyrani Mahallesi ziyaretinde çocukların halı saha ve tesis talebini yerine getireceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “2015 yılında Seyrani Mahallesi’ni ziyaretim sırasında kentsel dönüşümü anlattığımda vatandaşlarımızın bir kısmı o gün için farklı baktı ama 2016 yılında burada ilk temeli attık ve arkasından konutlar yapılmaya başlandı. Bu bölge için çok emek verdik. Şimdi dönüşümün yarısını tamamlamış olduk. Tabiri caizse ilmek ilmek, dokuya dokuya bugünlere geldik. 8 yıldır Seyrani’yi ilmek ilmek işliyoruz. Kentsel dönüşüm kolay bir iş değil. Türkiye’de kendi imkânlarıyla kendi kaynaklarıyla ve kendi ekibiyle bu kadar büyük alanda kentsel dönüşüm yapan sayılı belediyeyiz. Seyrani ise en büyük projelerimizden bir tanesidir. Burada işin daha hızlı yürümesi için mülkiyetin çözülmesi gerekiyor. Mülkiyet çözümlendi, Bekir Yıldız Bulvarı’nı açtık ve okul yapıldı. Allah nasip ederse mülkiyet çözümlenirse pazar yerini de yapacağız ve bölgeye bir sosyal tesisi de kazandıracağız. 40 yıldır bölgenin beklediği Nato Caddesi’nden Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’ndaki iç yolu yaptık. 40 yıllık sorunu çözmüşsek geriye kalan işleri de Allah’ın izniyle çözeriz. Buraya park ve yol yapalım diye sürekli gelip gittik ve sonunda iki büyük parkı da bölgemize yapıyoruz. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere 7’den 70’e tüm hemşehrilerimin sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği huzur içerisinde mutlu mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı hissedebilecekleri Kocasinan’ı kurmak için çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi tarafından ‘İkram Çeşmesi’ ve ‘İkram Lokması’ uygulamasıyla her gün bir camide teravih namazından sonra vatandaşlara salep ve tatlı ikramında bulunuyor.