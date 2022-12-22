Başkan Çolakbayrakdar: 'Kendi ürettiğimiz asfalt ile rekor tasarruf elde ettik'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017 yılında hayata geçirilen kamuda en yüksek kapasiteye sahip ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plenti ile 2022 yılında 29 Milyon 106 Bin TL, 6 yılda ise 67 Milyon 385 Bin TL rekor tasarruf sağladıklarını vurguladı.

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  • 22.12.2022 11:44
  • Güncelleme: 22.12.2022 12:30
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Başkan Çolakbayrakdar: 'Kendi ürettiğimiz asfalt ile rekor tasarruf elde ettik'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2017 yılında hayata geçirilen; kamuda en yüksek kapasiteye sahip ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plenti ile 2022 yılında 29 Milyon 106 Bin TL, 6 yılda ise 67 Milyon 385 Bin TL rekor tasarruf sağladıklarını vurguladı.

‘Kendi kendine yeten belediye’ olarak Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün teknolojik altyapısıyla dünya standartlarında üretim yapan asfalt plentinin Kayseri ve Türkiye için büyük bir kazanç olduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar; “Kocasinan’a kalıcı hizmetler yaparak, Kayseri’yi daha modern hale getiriyoruz” dedi. Kayseri’nin geleceğine en az 50 yıl hizmet verecek olan asfalt plenti ve asfalt şantiyesini Kocasinan’a kazandıran Başkan Çolakbayrakdar, ‘Yol medeniyettir’ anlayışıyla hizmet atağını sürdürdüklerini ve büyük projelere imza atarak ulaşıma yeni bir soluk kazandırdıklarına dikkat çekti. Kocasinan’ın dört bir yanına yeni yollar yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Yaklaşık 6 yıldır yüzde yüz yerli üretim olan çevre dostu asfalt plenti ile Kayseri’mize ve ülkemize hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek için tesis çalışmalarına önem veriyoruz. İhtiyaç duyulan her alanda kendi tesislerimizde üretim yapma noktasında gerekli altyapıya sahip örnek bir belediyeyiz. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı hizmet veren şantiyemiz, gerek asfalt çalışmaları gerekse müdürlüğümüzün sahada bütün uygulamalarıyla ilgili yapılan çalışmaların merkezi konumundadır. Bu çerçevede kendi ürettiğimiz asfalt ile 2017 yılında 320 bin ton asfalt ve 238 kilometre yol (14 Milyon 608 Bin TL tasarruf), 2018 yılında 265 bin ton asfalt ve 197 kilometre yol (4 Milyon 166 Bin TL tasarruf), 2019 yılında 77 bin ton asfalt ve 65 kilometre yol (1 Milyon 891 Bin TL tasarruf), 2020 yılında 129 bin ton asfalt ve 110 kilometre yol (2 Milyon 452 Bin TL tasarruf), 2021 yılında 145 bin ton asfalt ve 123 kilometre yol (4 Milyon 922 Bin TL tasarruf), Bu yıl ise 164 bin 750 ton asfalt ürettik ve böylelikle 29 Milyon 106 bin 382 TL tasarruf sağladık. 6 yılda ise 1 milyon 100 bin 610 ton asfalt üretimi ile 67 Milyon 385 Bin 578 TL tasarruf sağladık. 214 bin metrekare alan üzerinde Kayseri’de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkanı sunuyoruz. Yüzde yüz yerli üretim olan asfalt plenti ile yolları daha kaliteli hale getirdik” ifadelerine yer verdi.

Kocasinan’ı her yönüyle daha ileriye taşımaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini; “Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemiz daha modern bir görünüme ve daha sağlıklı bir alt yapıya kavuşuyor” diyerek noktaladı.

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İHA

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