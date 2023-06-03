Başkan Çolakbayrakdar: 'Kendini ispatlayan KOCAFEST seneye bambaşka olacak'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar Kocasinan Teknoloji Festivali'nin (KOCAFEST) de emeği geçen öğretmenler ile ailelerini, Kayserililere sahil kenti imkanı sunan Anadolu'nun iç denizi Kuşçu Marina da misafir etti. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenip, onlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, kendini ispatlayan KOCAFEST'i bütün gençlerin ilgi duyacağı ve daha fazla adından söz ettiren hale getireceklerini söyledi.

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  • 03.06.2023 15:21
  • Güncelleme: 03.06.2023 18:30
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Başkan Çolakbayrakdar: 'Kendini ispatlayan KOCAFEST seneye bambaşka olacak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; Kocasinan Teknoloji Festivali’nin (KOCAFEST) de emeği geçen öğretmenler ile ailelerini, Kayserililere sahil kenti imkanı sunan Anadolu’nun iç denizi Kuşçu Marina da misafir etti. Özellikle çocuklarla yakından ilgilenip, onlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, kendini ispatlayan KOCAFEST’i bütün gençlerin ilgi duyacağı ve daha fazla adından söz ettiren hale getireceklerini söyledi.

Maviyle yeşilin bir arada olduğu Kuşçu Marina’da öğretmenler ile ailelerini ağırlayan Başkan Çolakbayrakdar, onlara teşekkür etti. Geleceğe ümitle baktığını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar; “Öncelikle KOCAFEST’te başta öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kocasinan Belediyesi olarak her alanda vatandaşımızın yanındayız ve her alanda hizmet ediyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın yaşadıkları şehirde mutlu edebilmek için var gücümüzle çalışıyor ve projeler üretiyoruz. KOCAFEST aslında bir belediyenin yapacağı iş midir diye sorgulasın böyle bir faaliyet bulamazsınız. Ama bizim için gençler, evlatlarımız ve onları yetiştiren annelerimiz öncelikli olduğundan bu tur çalışmalara imza atıyoruz. Ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz. KOCAFEST’in bir ve ikincisini yaptık. Allah nasip ederse bundan sonra yapacağımız KOCAFEST bambaşka olacak. KOCAFEST, kendini ispatladı ve adından daha fazla söz ettirdi ve KOCAFEST’i bütün gençlerin daha fazla ilgi duyacağı hale getireceğiz. Hedefimiz büyük. Bu festivali bir eğitim platformu olması için gayret ediyoruz. Elimizden geldiğince daha güzel Türkiye ve Kayseri bırakabilmenin çabası içindeyiz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla gençleri geleceğin Türkiye’sine hazırladıklarını sözlerine ekledi.

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İHA

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