Başkan Çolakbayrakdar 'Kentsel dönüşümle şehrin geleceğini garantiye alıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kentsel dönüşüm uygulama alanlarından biri olan Ahievran Mahallesinde yapımı devam eden geogrid istinat duvarı, yol genişlemesi, otopark ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi. Kentsel dönüşüm alanında sürdürülen çalışmalar neticesinde Ahievran'ın yeni haliyle gün yüzüne çıkmaya başladığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar 'Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla şehrin geleceğini garantiye alıyoruz' dedi.

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  • 20.05.2023 10:52
  • Güncelleme: 20.05.2023 13:27
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Başkan Çolakbayrakdar 'Kentsel dönüşümle şehrin geleceğini garantiye alıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kentsel dönüşüm uygulama alanlarından biri olan Ahievran Mahallesinde yapımı devam eden geogrid istinat duvarı, yol genişlemesi, otopark ve çevre düzenleme çalışmalarını inceledi. Kentsel dönüşüm alanında sürdürülen çalışmalar neticesinde Ahievran’ın yeni haliyle gün yüzüne çıkmaya başladığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla şehrin geleceğini garantiye alıyoruz” dedi.

Kentsel dönüşüm uygulama alanlarından biri olan Ahievran Mahallesindeki çalışmaları yerinde kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Ahievran Mahallesi’nin kentsel dönüşümle birlikte Kocasinan’a yakışır bir mahalle olacağını söyledi. Ahievran bölgesinde de hızlıca dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, dönüşümle mutlu ve huzurlu yuvalar inşa ettiklerine dikkat çekerek; “Kıymetli hemşehrilerim, en önemli kentsel dönüşüm alanlarımızdan biri olan Ahievran Mahallesi’nde dönüşüm çalışmalarımız devam ederken bir yandan da yol yapım ve diğer çalışmaları yürütüyoruz. Kentsel dönüşüm alanlarımızdan biri olan Ahievran Mahalle’mizdeki imarlı alanların hemen sınırında geogrid istinat duvarı çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ardından da bölgeye kazandırdığımız aile sağlığı merkezimizin yanındaki 4046. sokakta yapacağımız yol genişlemesi, otopark ve çevre düzenlemesi çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Vatandaşların yüzlerini gülümsetecek, onların hayatına renk katacak ve çevreyi nitelendirecek şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yapılan her hizmetin hemşehrilerime hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalar tamamlandığında herkesin daha mutlu ve daha huzur içerisinde yaşayabilecekleri bir Kocasinan’ı inşa edeceğiz. Özellikle Kocasinan’ımızın her bir bölgesinde yaşayan hemşehrilerimize daha güzel hizmet sunmanın gayreti ve çabası içindeyiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ‘İnsanı yaşat ki; devlet yaşasın’ felsefesiyle daha mutlu bir şekilde vatandaşların Kayseri’de yaşaması için projelere hız kesmeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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İHA

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