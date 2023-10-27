Başkan Çolakbayrakdar: 'Kentsel dönüşümle şehrin geleceğini garantiye alıyoruz'

Kocasinan Belediyesi’nin Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki 2. etabın temeli atıldı ve inşaatı hızlıca yükseliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye’de kendi öz imkânlarıyla kentsel dönüşüm yapan sayılı belediye olduklarını belirterek, “Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla şehrin geleceğini garantiye alıyoruz” dedi.

Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 2.etabın çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Türkiye’de kendi öz imkânlarıyla kentsel dönüşüm yapan sayılı belediye olduklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki kentsel dönüşüm alanı içerisindeyiz. Her alanda olduğu gibi bütün birimlerimizin sahada çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Kentsel dönüşüm Kocasinan’ın önceliğidir. Kentsel dönüşüm bizim için olmazsa olmazdır. Hem depreme daha dayanıklı konutlar yapmak hem de sosyal bir dönüşümü inşa edebilmek için kentsel dönüşüm çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bu bölgede de yeni bir etabın planlaması tamamlandı. Konutların inşaatına başlandı ve hızlı bir şekilde dönüşüm devam ediyor. İnşaat çalışmaları zaman alıcı işler ama tamamlandığı zaman hem çevresini hem de bölgesini değiştiği ve güzelleştiği bir süreç oluyor. Bu noktada Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’müz yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Ertuğrulgazi Mahalle’mize bu yaptığımız çalışmalarıyla bu bölgenin de çehresini değiştireceğiz ve Erkilet Bölgesi’nin çok daha güzel bir yaşam alanına gelmesi için yoğun gayret ediyoruz. Genç, yaşlı, kadın, erkek olmak üzere 7’den 70’e tüm hemşehrilerimin sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği huzur içerisinde; mutlu ve mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı görebilecekleri Kocasinan’ı kurmak için çalışıyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, ‘İnsanı yaşat ki; devlet yaşasın’ felsefesiyle daha mutlu bir şekilde vatandaşların Kayseri’de yaşaması için projelere hız kesmeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.