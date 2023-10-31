Başkan Çolakbayrakdar: 'Kırsal mahallelerin köy kimliğini koruması adına birçok projeyi hayata geçirdik'

Merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahalleri de cazibe merkezi haline dönüştürmek için hizmet atağını sürdüren Kocasinan Belediyesi, kırsalda yaptığı hizmet atağıyla dikkat çekiyor. Kırsal Mahallerinden biri olan Kızık' da yapılan çalışmaları kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kırsal mahallelerin köy kimliğini koruması adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayarak, merkez ve kırsal mahallelere her alanda hizmet ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi. Kızık Mahallesi'nde çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine her kesimin yoğun sevgi ve ilgisiyle karşılandı. Onlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, bu ziyaretlerin çok önemli olduğunu ve vatandaşlarla bir arada olmanın gönül bağlarını güçlendirdiğini vurguladı. Kocasinan'ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye, değiştirmeye aralıksız devam ettiklerini ve yapılan hizmetlerle kırsalın yaşam kalitesini yükselttiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, 'Kırsal mahallelerimizden biri olan Kızık Mahallesi'ndeyiz. Kırsal mahallelerimiz, genellikle çiftçilikle uğraşıyorlar. Allah bereket versin. Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerimizin köy kimliği özelinde tarım, ziraat ve hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de büyük destek veriyoruz. Bunun yanı sıra belediye olarak imkanlar ölçüsünde yapılması gereken altyapı, yol, tesis gibi belediyecilik faaliyetleriyle ilgili çalışmaları yerine getiriyoruz. Bu noktada bütün kırsal mahallelerimizin sezon itibariyle ihtiyaçlarını teker teker tamamlamaya çalışıyoruz. Kırsalda yol, tarla yolların ıslahı, altyapı, çevre düzenlemesi gibi çalışmalara ayrı bir ehemmiyet veriyoruz. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz, 48 adet köyümüzü etaplar halinde çalışmaları yerine getiriyorlar. Yaptığımız çalışmalarla ilçenin hizmet standartlarını yükseltiyoruz. Daha güzel bir Kocasinan için hizmetlerimiz devam edecek' ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, kırsal mahallelerin değerine değer katmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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  • 31.10.2023 12:42
  • Güncelleme: 31.10.2023 14:17
Başkan Çolakbayrakdar: 'Kırsal mahallelerin köy kimliğini koruması adına birçok projeyi hayata geçirdik'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahalleri de cazibe merkezi haline dönüştürmek için hizmet atağını sürdüren Kocasinan Belediyesi, kırsalda yaptığı hizmet atağıyla dikkat çekiyor. Kırsal Mahallerinden biri olan Kızık’ da yapılan çalışmaları kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kırsal mahallelerin köy kimliğini koruması adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayarak, merkez ve kırsal mahallelere her alanda hizmet ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi. Kızık Mahallesi’nde çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine her kesimin yoğun sevgi ve ilgisiyle karşılandı. Onlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, bu ziyaretlerin çok önemli olduğunu ve vatandaşlarla bir arada olmanın gönül bağlarını güçlendirdiğini vurguladı. Kocasinan’ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye, değiştirmeye aralıksız devam ettiklerini ve yapılan hizmetlerle kırsalın yaşam kalitesini yükselttiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, “Kırsal mahallelerimizden biri olan Kızık Mahallesi’ndeyiz. Kırsal mahallelerimiz, genellikle çiftçilikle uğraşıyorlar. Allah bereket versin. Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerimizin köy kimliği özelinde tarım, ziraat ve hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de büyük destek veriyoruz. Bunun yanı sıra belediye olarak imkanlar ölçüsünde yapılması gereken altyapı, yol, tesis gibi belediyecilik faaliyetleriyle ilgili çalışmaları yerine getiriyoruz. Bu noktada bütün kırsal mahallelerimizin sezon itibariyle ihtiyaçlarını teker teker tamamlamaya çalışıyoruz. Kırsalda; yol, tarla yolların ıslahı, altyapı, çevre düzenlemesi gibi çalışmalara ayrı bir ehemmiyet veriyoruz. Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz, 48 adet köyümüzü etaplar halinde çalışmaları yerine getiriyorlar. Yaptığımız çalışmalarla ilçenin hizmet standartlarını yükseltiyoruz. Daha güzel bir Kocasinan için hizmetlerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, kırsal mahallelerin değerine değer katmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kızık Mahalle Muhtarı Cengiz Akay ise Başkan Çolakbayrakdar’ın mahalleye büyük hizmetler yaptığını belirterek, "Başkanımızın çok hizmetleri var. Allah razı olsun. Her şeyimiz yapılıyor. Yatırımlar büyük. Neye ihtiyacımız olursa anında hizmet yerine geliyor. Köyüm ve şahsım adına başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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İHA

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