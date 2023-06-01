Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıktır' dedirtene kadar çalışacağız'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bahar döneminde yapılan çalışmalar ve yaz döneminde yapılacak yatırımlar için 1'inci ve 2'nci bölge muhtarlarıyla bir araya geldi. Kocasinan'ı hak ettiği şekilde daha ileri noktalara taşımak için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar 'Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıklıdır' dedirtene kadar projeleri ve yatırımları artırarak devam edeceklerini söyledi.

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  • 01.06.2023 15:15
  • Güncelleme: 01.06.2023 15:43
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Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'da yaşamak ayrıcalıktır' dedirtene kadar çalışacağız'
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bahar döneminde yapılan çalışmalar ve yaz döneminde yapılacak yatırımlar için 1’inci ve 2’nci bölge muhtarlarıyla bir araya geldi. Kocasinan’ı hak ettiği şekilde daha ileri noktalara taşımak için yoğun gayret sarf ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; ‘Kocasinan’da yaşamak ayrıcalıklıdır’ dedirtene kadar projeleri ve yatırımları artırarak devam edeceklerini söyledi.

Erkilet Camikebir Mahallesi’ndeki Kafe Sinan’da gerçekleştirilen toplantıya; Başkan Çolakbayrakdar’ın yanı sıra meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri katıldı. Muhtarlarla tek tek sohbet edip, taleplerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar; “1. Bölge; Ertuğrulgazi-Osmangazi-Generalemir ve Erkilet Mahallesi olmak üzere toplam 4 mahalleye hitap eden bir bölgemizdir. 2. Bölge ise; Barbaros-Yenişehir-Turgutreis-Oruçreis-Mithatpaşa-Camikebir Mahallesi olmak üzere toplam 6 mahalleye hitap eden bir bölgemizdir. Bahar dönemiyle ilgili çalışmalarımızı istişare etmek üzere 1’nci ve 2’nci bölgemizdeki muhtarlarımızla toplantımızı gerçekleştirdik. Mahallelerde ihtiyaç duyulan, acil yapılması gereken veya vatandaşın muhtarlara ulaştırdığı beklenti ve isteklerini dinlemek için buradayız. Yaz döneminde planladığımız program dahilinde yapılması gerekenleri de programımıza alacağız. Her dönem olduğu gibi yaz dönemini dolu dolu hizmetlerle geçireceğiz. Kocasinan Belediyesi olarak her alanda her bir noktada yaptığımız çalışmalarla hemşehrilerimizin güler yüzüyle karşılaşıyoruz. ‘Kocasinan’da yaşamak ayrıcalıklıdır’ dedirtene kadar yoğun çalışmaya devam edeceğiz. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada işimizi en iyi şekilde, en ince detayına kadar yaparak Kocasinan’a ve Kayseri’ye değer katacağız. Bu vesileyle mahalle sakinlerimizle belediyelerimiz arasında köprü oluşturan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarları ise toplantının verimli geçtiğini belirterek; “Belediyemiz, mahallelerimizde yapılması gereken talepleri ilettiğimizde anında çözüme kavuşturuyor. Bundan dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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İHA

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