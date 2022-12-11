Başkan Çolakbayrakdar 'Kocasinan'da yemyeşil bir bahar olacak!'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe belediyeler ölçeğinde Türkiye'nin en donanımlı fidanlığına yeni gelen fidan ve ağaçları inceledi. Toplamda 450 bin yeni fidan geleceğini ve 100 bin metrekare alan üzerinde yeni parklar yapacaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, bahar ile birlikte yemyeşil bir Kocasinan inşa edeceklerini ve 2023 yılında da yeşil alan ve ağaç dikmede yeni bir rekor kıracaklarını söyledi.

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  • 11.12.2022 13:20
  • Güncelleme: 11.12.2022 13:48
Başkan Çolakbayrakdar 'Kocasinan'da yemyeşil bir bahar olacak!'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçe belediyeler ölçeğinde Türkiye’nin en donanımlı fidanlığına yeni gelen fidan ve ağaçları inceledi. Toplamda 450 bin yeni fidan geleceğini ve 100 bin metrekare alan üzerinde yeni parklar yapacaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, bahar ile birlikte yemyeşil bir Kocasinan inşa edeceklerini ve 2023 yılında da yeşil alan ve ağaç dikmede yeni bir rekor kıracaklarını söyledi.

Oruçreis Mahallesi’ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlıkta bulunan üretim alanını gezip, Kayseri iklimine uygun yeni gelen fidan ile ağaçları inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, üretim ve bakım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Fidanlığa yeni gelen ağaçları saksılandırma çalışması yapan ekibe kolaylıklar dileyen Başkan Çolakbayrakdar, budama makasıyla budamanın inceliğini gösterdi. Daha yeşil Kocasinan için çalışmaların aralıksız devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; “Park ve Bahçeler Müdürlüğü’müzün serasındayız. Gerek buradaki gerekse Cırgalan bölgesindeki fidanlığımızda yeni sezon için hazırlıklar yapıyoruz. Yaklaşık 450 bin civarında gelecek fidanımızla birlikte Kocasinan’ımız daha da güzelleşecek. Bahar mevsimiyle birlikte yeni yapacağımız park ve yeşil alanlar ile mevcut yerlere ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştireceğiz. Hemşehrilerimizi yemyeşil bir bahara uyandırmak için yoğun gayret ediyoruz. Bilindiği gibi ağaçlandırma çalışmalarına ciddi manada ehemmiyet gösteriyoruz. Gerek şehrin içerisinde oluşturacağımız orman alanları ile gerekse yeni yapacağımız parklara büyük önem veriyoruz. Bahar ile birlikte yeşil alan konusunda müjdeler vereceğiz. Özellikle yüz bin metrekare alan üzerine kurulacak büyük yeni parkları, Kayserimize kazandırmış olacağız. Şimdiden bunun hazırlığı içerisindeyiz. Yapılan çalışmalar hayırlı olsun. Bütün gayretimiz, daha yeşil ve daha güzel bir Kocasinan için ve hemşerilerimize en iyi hizmeti sunabilmek içindir” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin yeşillendirilmesi ve estetik güzelliğinin artması için çalışmaların artarak, devam edeceğini sözlerine ekledi.

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İHA

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