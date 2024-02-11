Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'ın 50 yıllık geleceğine yatırım yaparken borcu olmayan belediyeyiz'

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, merkez ve kırsal mahalle muhtarlarıyla bir araya gelip, yaptıkları projeleri anlattı. Son 5 yılda pandemi, deprem gibi tüm olumsuzluklara rağmen rekor hizmetler yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’de ilk ve tek olan asfalt plenti, konkasör tesisi, asfalt freze aracı ve kentsel dönüşüm gibi hizmetlerle Kocasinan’ın 50 yıllık geleceğine yatırım yaptıklarını, bu yatırımları kendi öz kaynaklarla yaptıklarını ve kamu ile özel bankalara borcu olmayan belediye olduklarını açıkladı.

Kocasinan Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulamak için gece-gündüz demeden çalıştıklarını ifade etti. İlçede bulunan tüm mahallelere kalıcı hizmetler ulaştırdıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Muhtarlarımızla birlikte el ele gönül gönüle Kocasinan için çalıştık. Rabbim, daim eylesin. Kayseri’mizde en büyük kapasiteye sahip asfalt plenti, Kocasinan Belediye’mizdedir. Başka bir belediyede yok. Agrega üretim tesisi de Kayseri’de tek, kendi agregasını, kendi altyapısını, kendi mıcırını üreten merkezdir. Özellikle geçen sene aldığımız asfalt freze aracı, bir tek Kocasinan Belediyesi’nde vardır. 500 bin Euro değerinde bir araçtır. Bunların hepsini kendi öz sermayemizle 5 yıl içerisinde üreterek, yapmış olduğumuz işlerdir. Bu kaynakların hepsi, Kocasinan Belediyesi’nin kendi öz sermayesi, Kocasinan’da yaşayan vatandaşların kendi paralarının doğru bir şekilde yönetilmesiyle oluşturulmuş işlerdir. Bu 3 tesisin bedeli, 200 Milyon TL’ye mal olmuştur. Ayrıca Yunusemre kentsel dönüşüm bölgesinde 3,5 yıldan fazla vatandaş anlaşmaları sürdü ve 5,5 yılın sonunda vermiş olduğumuz tüm sözleri yerine getirdik. Bugünün bütçesiyle 1,5 Milyar TL üstünde maliyete mal olmuştur. Bir ilçe belediyesi şirketiyle yapılmış bir iştir. Son 5 yılda pandemi, deprem gibi tüm olumsuzluklara rağmen bizim yaptığımız kadar yol, kaldırım, çevre düzenlemesi, altyapı yapan ve bir kuruş borcu olmayan belediyeyiz. Türkiye genelinde kamu ve özelde bir bankaya bir kuruş borcu olmayan belediyeyiz. Bir müteahhit gibi tek tek dolaşıp, kentsel dönüşüm için yoğun gayret sarf ediyoruz” diye konuştu. Kırsal mahallelerin köy kimliğini koruması adına birçok projeyi hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; "Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerimizin köy kimliği özelinde tarım, ziraat ve hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de büyük destek veriyoruz. Tarım bölgesi olan Kocasinan, Kayseri’de yapılan tarımın yüzde 20’sini oluşturmaktadır. Çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak, alın teri ve emeklerinin daha bereketli olması için projeleri hayata geçiriyoruz. Bilindiği üzere rutin belediyecilik faaliyetlerin yanı sıra farklı ve sıra dışı hizmetler yapıyoruz. Kırsaldan şehre göçü önleyip, şehirden kırsala göçün olması için çalışmalar yürütüyoruz. Şehirden kırsala doğru göçü sağlayacak ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak projeler hayata geçiriyoruz. Çiftçilerimiz ve gençlerimizin tarımsal üretime özendirmek için yatırımlar yapıyoruz. Mahallenin durumlarına göre kıracın olduğu bölgelerde kıraç tarıma ve kapalı devre sulamanın olduğu yerlerde ayrı ayrı yatırımlar yapmak için yoğun gayret sarf ediyoruz” ifadelerini kullandı. Kocasinan’ın her bir köşesinin kendine has özellik ve değerleriyle ön plana çıktığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, mahallelerin değerine değer katmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Yemliha Mahallesi’nde 45 yıllık tapu hasreti çeken vatandaşların tapu sorununu çözen Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür eden Yemliha Mahalle Muhtarı Ömer Topal ise Kocasinan Belediyesi’nin hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Mahalle muhtarları ise Kocasinan Belediyesi’nin mahallelere yaptığı çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade ederek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti. Başkan Çolakbayrakdar, samimi bir şekilde devam eden toplantıda muhtarların sorularını da yanıtladı ve onların taleplerini tek tek not almasıyla program sona erdi.