Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'ın ikinci fabrikası çağ atlatacak'

Kocasinan Belediyesi tarafından dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve yüzde yüz yerli üretim olan 200 bin metrekare alana sahip, Kayseri'de tek Türkiye'ye örnek olacak olan Konkasör tesisi kuruluyor. Her alanda 'Kendi kendine yetebilen bir belediye' olarak, ilkleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar yol yatırımlarında çağ atlatacak olan Kocasinan'ın ikinci fabrikası olarak adlandırdığı üretim tesisinin ilçenin geleceğine yönelik büyük bir yatırım ve kazanç olduğunu vurguladı.

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  • 06.07.2023 12:46
  • Güncelleme: 06.07.2023 13:03
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Başkan Çolakbayrakdar: 'Kocasinan'ın ikinci fabrikası çağ atlatacak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi tarafından dünya standartlarına uygun, çevreye duyarlı ve yüzde yüz yerli üretim olan 200 bin metrekare alana sahip, Kayseri’de tek Türkiye’ye örnek olacak olan Konkasör tesisi kuruluyor. Her alanda ‘Kendi kendine yetebilen bir belediye’ olarak, ilkleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; yol yatırımlarında çağ atlatacak olan Kocasinan’ın ikinci fabrikası olarak adlandırdığı üretim tesisinin ilçenin geleceğine yönelik büyük bir yatırım ve kazanç olduğunu vurguladı.

Kocaeli’den konkasör tesisinin parçalarını 26 tır ile getiren Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, tek tek parçaların birleştirildiği Gürpınar’daki tesiste son aşamaya gelindi. Kocasinan’ın rezerv olarak en az 20 yıllık yol yatırım ihtiyacını karşılayacak olan konkasör tesisi, saatte 250 tonluk kapasiteyle daha hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli üretim imkânı sunacak. Dünya standartlarında kaliteli asfalt üretimi için her gün numune alıp, kendi laboratuvarda analiz eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulum aşamasındaki konkasör ile teknik yönden kaliteli asfalt üretimi için gerekli kaliteli kalker sınıfı agrega ile yol yapımı için gerekli olan alttemel, temel ve çeşitli ebatlarda asfalt mıcırı üretimi gerçekleştirecek. ‘Kendi kendine yetebilen bir belediye’ olabilmenin standartlarını her geçen gün artırdıklarını ve Türkiye’de sayılı belediye olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Ülkemizi ve şehrimizi korumamız için yaptığımız projeler çok önemli ve değerlidir. Bu anlamda yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir belediye olduk. 2017 yılında hayata geçirdiğimiz ve 200 bin metrekare alan üzerinde Kayseri’de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan, teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkanı sunuyoruz. Ayrıca 2020 yılında dünya standartlarında asfalt üretiminin kalitesini ölçmek için laboratuvarımızı faaliyete geçirdik. Bu yıl hizmete sunacağımız Konkasör Tesisiyle ise asfalt için gereken olan malzemeyi üreteceğiz. Kocasinan Belediyesi’nin kendi öz varlığı ve yine kamuda ilk olacak olan kendine ait konkasör tesisi, önümüzdeki günlerde tabiri caizse kontak çalışmaya başlayacak. Bu kazanım bu şehrin ve ülkenin kazanımıdır. Kocasinan Belediyesi’nin böylelikle ikinci fabrikası olacak. Asfalt plenti birinci olurken konkasör tesisimiz ikinci fabrikamız olacaktır” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, “Güçlü ve Büyük Kocasinan’ için tüm alanlarda yatırım yapmaya ve hizmet üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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İHA

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