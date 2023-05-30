Başkan Çolakbayrakdar: 'Konkasör Tesisiyle daha hızlı, daha ekonomik, daha kaliteli üretim olacak'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, asfalt için gerekli olan agrega malzemesinin üretiminin olacağı Gürpınar’daki Konkasör tesisinin kurulma aşamasını yerinde inceledi. Her alanda ‘Kendi kendine yetebilen bir belediye’ olabilmenin standartlarını her geçen gün artırdıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Konkasör tesisiyle kendi üretmiş olduğumuz agrega ile kendi üretmiş olduğumuz asfalt tesisimizle Dünya standartlarına uygun birinci sınıf yollar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Modern bir konkasör tesisini kurmak için çalışmaları hızlandıran Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi ekiplerinin yaz sezonuna yetiştirmeleri için tesisin parçalarını birleştirmeye başladıklarını söyledi. Kocasinan’ın büyük hedefleri olduğunu ve bunun içinde altyapı çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar; “Yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir belediye olduk. Taş ocağında konkasör tesisinin kurulumuna başladık. Hayırlısıyla kazasız belasız kurulumu tamamlanması nasip olsun. En kısa süre içinde çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kocasinan Belediyesi’nin konkasör tesisi artık agrega üretimine başlayacak. Agrega bizim için en önemli hammaddelerden bir tanesidir. Asfalt için kullanmış olduğumuz hammaddeyi artık kendimiz üreteceğiz. ‘Kendi kendine yeten bir belediye’ yaklaşımı içerisinde agregayı kendimiz üretmiş olacağız. Asfalt tesisimizde asfalt üretirken konkasör tesisimizde ise agrega üreterek, Kocasinan’ın yollarında Kayserili hemşehrilerime hizmet edecek kaliteli birinci sınıf yolları yapmaya devam edeceğiz. Tabi ki bu bize daha fazla üretim imkanı tanıyacak ve operasyon gücümüzü daha fazla artıracak ve daha hızlı bir şekilde hemşehrilerime hizmet edebilme imkanı sağlayacak. Diğer yandan ise daha fazla tasarruf sağlama imkanı olacak. Kendi üretim kabiliyetimizle en kaliteli asfaltı üretiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini; “Vatandaşımızın hizmet kalitesini doğrudan etkileyen tesis, daha kaliteli, daha az maliyetli ve daha uzun ömürlü agrega üretimi sağlayacak. Hedefimiz, Kocasinan’ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşımızın hizmetine sunmaktır” diyerek noktaladı.