Başkan Çolakbayrakdar, 'Kütüphane, 7'den 70'e herkesin yeni uğrak mekânı olacak'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Merkezin yeni haliyle her alanda dolu dolu verimli vakit geçirilecek bir yer olacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, farklı konsept çalışmaların yer alacağı kütüphanenin 7'den 70'e herkesin yeni uğrak meknı olacağını söyledi.

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  • 11.09.2023 11:24
  • Güncelleme: 11.09.2023 15:59
Başkan Çolakbayrakdar, 'Kütüphane, 7'den 70'e herkesin yeni uğrak mekânı olacak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Merkezin yeni haliyle her alanda dolu dolu verimli vakit geçirilecek bir yer olacağını belirten Başkan Çolakbayrakdar, farklı konsept çalışmaların yer alacağı kütüphanenin 7’den 70’e herkesin yeni uğrak mekânı olacağını söyledi.

Erkilet Osmangazi bölgesindeki Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, gençler başta olmak üzere 7’den 70’e herkesin ilgisini çekeceği kütüphanenin yeni bir cazibe merkezi olacağını ifade etti.

Merkezi, daha güzel ve daha kullanışlı hale getirmek için çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Osmangazi Mahalle’mizdeki kültür merkezimizde çalışmalar tamamlandığında kütüphane olarak hizmet verecek. Burası sesli ve sessiz olmak üzere konferans salonunun olduğu nitelikli bir kütüphane olmak ile birlikte bebek ile çocuk kütüphane kısımlarıyla farklı bir merkez olacak. İnşaatı devam eden tesis ile birlikte bir de Kafe Sinan’ı da bölgeye kazandırmış olacağız. Park ve çevre düzenlemesinin yanı sıra keyifle vakit geçirilecek alanlar olacak. Her alanda dolu dolu verimli vakit geçilecek bir yer olacak. En kısa zamanda Kocasinan ve Kayseri’ye yakışır bir kültür merkezini hizmete sunmuş olacağız. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı her yönüyle daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşın hizmetine sunduklarını sözlerine ekledi.

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İHA

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