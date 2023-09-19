Başkan Çolakbayrakdar: 'Millet bahçesi, şehrin yeni gözdesi olacak'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin eşsiz şehir manzarasıyla dikkat çeken ve toplamda 70 bin metrekare alanı kapsayan Erkilet Millet Bahçesi'ndeki çalışmaları kontrol etti. Kayseri'nin sosyal yaşamına renk katan yeni ve farklı projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, şehrin panoramik olarak görüntüsünün en iyi olduğu noktalardan biri olan Erkilet Millet Bahçesi, tamamlandığında şehrin yeni gözdesi olacağını söyledi.

PAYLAŞ
  • 19.09.2023 14:58
  • Güncelleme: 19.09.2023 15:32
Başkan Çolakbayrakdar: 'Millet bahçesi, şehrin yeni gözdesi olacak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri’nin eşsiz şehir manzarasıyla dikkat çeken ve toplamda 70 bin metrekare alanı kapsayan Erkilet Millet Bahçesi’ndeki çalışmaları kontrol etti. Kayseri’nin sosyal yaşamına renk katan yeni ve farklı projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, şehrin panoramik olarak görüntüsünün en iyi olduğu noktalardan biri olan Erkilet Millet Bahçesi, tamamlandığında şehrin yeni gözdesi olacağını söyledi.

Erkilet bölgesindeki Millet Bahçesi’nde çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, işçilerle sohbet edip, kolaylıklar diledi. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri’nin sosyal yaşamına renk katan yeni ve farklı projeleri hayata geçirdiklerine dikkat çekerek; “Kocasinan Belediyesi olarak hemşehrilerime daha güzel hizmetler verebilmek için yeni yaşam alanları inşa edip, hizmete sunuyoruz. İlçenin dört bir yanında sosyal yaşam alanların sayısını artırarak, Kayseri’ye yeni bir soluk katıyoruz. Bunlardan biri olan Erkilet Millet Bahçesi’ndeyiz. Hıdırellez’i Tepesi’nin hemen başında yaptığımız Millet Bahçesi’nin inşaatı, tüm hızıyla devam ediyor. Tamamlandığında 7’den 70’e herkesin Millet Bahçesi’ne geldiği zaman keyifli vakit geçirecekleri bir mekân olacak. Burası yakın zamanda çocukların eğleneceği, yetişkinlerin spor yapabilecekleri, gençlerin ise verimli vakit geçirecekleri ve etkinliklerin olacağı yer olacak. Bisiklet ve yürüyüş yolun yanı sıra değişik aktivitelere ev sahipliği yapacak olan yer aynı zamanda Kayseri’mize yeni bir aktivite alanı olmuş olacak. Hem konumu hem de şehir manzarasıyla farklı olan burası, tamamlandığında Kayseri’mize yepyeni bir yaşam alanı kazandırmış oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Erkilet Millet Bahçesi çalışması tamamlandığında Kayseri’nin değerine değer katacağını sözlerine ekledi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Çiçek: 'Her parkta polisimiz var!'

Vali Çiçek: 'Her parkta polisimiz var!'

Kayseri'nin tek maratonu Mimarsinan teması ile başlıyor

Kayseri’nin tek maratonu Mimarsinan teması ile başlıyor

Başkan Büyükkılıç, Erciyes'i 'Amiral Gemi' olarak nitelendirdi

Başkan Büyükkılıç, Erciyes'i 'Amiral Gemi' olarak nitelendirdi

Kayseri'de Gaziler Günü kutlandı

Kayseri'de Gaziler Günü kutlandı

3'üncü Uluslararası Yarı Maratonu'nun tanıtımı yapıldı

3'üncü Uluslararası Yarı Maratonu'nun tanıtımı yapıldı

Başkan Büyükkılıç, KADEM yönetimi ile bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, KADEM yönetimi ile bir araya geldi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

2
Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

Melikgazi'de asfalt atağı sürüyor

3
10'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

10’uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti

4
Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

Edebiyat ve Kültür kampı yapıldı

5
Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Eğitim için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz'

6
Çolakbayrakdar, 'Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız'

Çolakbayrakdar, “Kendi elektriğimizi üreterek, milli gelire büyük katkı sağlayacağız”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MELMEK'te 7-14 Yaş Arası Çocuklar İçin Kurs Kayıtları Başlıyor

MELMEK'te 7-14 Yaş Arası Çocuklar İçin Kurs Kayıtları Başlıyor

Tomarza TMO Yaklaşık 70 Bin Ton Buğday Aldı

Tomarza TMO Yaklaşık 70 Bin Ton Buğday Aldı

DAHA FAZLA
Şehit ve Gaziler Tomarza'da Anıldı

Şehit ve Gaziler Tomarza'da Anıldı

Vali Çiçek, Gaziler Onuruna Yemek Verdi

Vali Çiçek, Gaziler Onuruna Yemek Verdi

MÜSİAD Kayseri Bakü'de

MÜSİAD Kayseri Bakü'de

KAYSO yeşil dönüşüme odaklandı

KAYSO yeşil dönüşüme odaklandı

Başkan Akay: '2023 Kayseri Şeker'in zirveler yılı'

Başkan Akay: '2023 Kayseri Şeker'in zirveler yılı'