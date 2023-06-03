Başkan Çolakbayrakdar 'Mithatpaşa'yı yeniliyoruz ve adeta mahallenin tozunu attıracağız'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yenileme çalışması çerçevesinde Mithatpaşa Mahallesi'nde 7 noktada başlatılan çalışmaları inceledi. Bu yaz döneminde Mithatpaşa'nın her bir noktasında yoğun bir çalışma gerçekleştireceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Mithatpaşa, bu yılın favori işlerimizden bir tanesidir. Yeniliyoruz ve adeta mahallenin tozunu attıracağız' dedi.

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  • 03.06.2023 08:29
  • Güncelleme: 03.06.2023 09:50
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Başkan Çolakbayrakdar 'Mithatpaşa'yı yeniliyoruz ve adeta mahallenin tozunu attıracağız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yenileme çalışması çerçevesinde Mithatpaşa Mahallesi’nde 7 noktada başlatılan çalışmaları inceledi. Bu yaz döneminde Mithatpaşa’nın her bir noktasında yoğun bir çalışma gerçekleştireceklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Mithatpaşa, bu yılın favori işlerimizden bir tanesidir. Yeniliyoruz ve adeta mahallenin tozunu attıracağız” dedi.

Mithatpaşa Mahallesi’nde çalışmaları kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, bölgeye yoğun bir yatırım yapmaya başladıklarına dikkat çekerek, “Bu yılın favori işlerimizden bir tanesi olan Mithatpaşa Mahalle’mizin yolları, caddeleri ve sokaklarını tozu dumana katarak yenileyeceğiz. Mahallemizin yedi noktasında altyapı çalışmalarıyla birlikte başladı. Altyapı kurumlarının en kısa zamanda tamamlamasıyla birlikte asfalt, yol ve çevre düzenleme çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Mahallemize değer katmak ve Kocasinan’ı geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ayrıca Mithatpaşa mahallemiz Kocasinan bölgesinde nüfusu en fazla artan ve imar hareketinin en fazla olduğu mahallerden bir tanesidir. Daha güzel bir Mithatpaşa’yı hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, mahalleye yapılan çalışmaların bölgeyi daha güzelleştirdiğini ve değerini artırdığını da sözlerine ekledi.

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İHA

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