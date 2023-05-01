Başkan Çolakbayrakdar: 'Projelerimizi takip edip, bir bir faaliyete geçiriyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kafe Sinan Florya Tesisinin açılışında yaptığı konuşmada 'Projelerimizi takip edip, bir bir faaliyete geçiriyoruz' dedi.

PAYLAŞ
  • 01.05.2023 15:48
  • Güncelleme: 01.05.2023 15:51
  • 51
Başkan Çolakbayrakdar: 'Projelerimizi takip edip, bir bir faaliyete geçiriyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kafe Sinan Florya Tesisinin açılışında yaptığı konuşmada; “Projelerimizi takip edip, bir bir faaliyete geçiriyoruz” dedi.

Kocasinan Belediyesi tarafından Beyazşehir Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Kafe Sinan Florya Tesisi açıldı. Açılışa, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Şaban Çopuroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan program, Kocasinan Belediyesi Çocuk Kulübü Müzik Ekibi bünyesinde yer alan ve 29 ülkeden gelen Dünya Çocukları Korosu’nun konseri ile devam etti. Kafkas Derneği Psine Çocuk Ekibi de Kafkas Dansını vatandaşlara sundu. Programda bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Kocasinanlı vatandaşlarımızı mutlu ve huzurlu yaşatmak için ne gerekiyorsa biz belediye olarak buradayız. Bunları yapmakla kendimizi sorumlu hissediyoruz. Bu işler belediyenin görevi midir? Değil midir? Belediyeye düşer mi? Düşmez mi? ‘Bunu birilerinin yapması lazım belediyenin kenardan bakması lazım’ demiyoruz. Bir yerde bir şey varsa ucundan tutmak şöyle dursun, gövdemizle o işe omuz vermenin çabası içerisindeyiz. Allah’a şükür göreve geldiğimiz günden bu yana nerede ne iş yapmaya başlamışsak, hepsinin üstesinden geldiğimiz gibi her bir yapılan faaliyette, her bir yapılan projede belirli bir seviyeye gelip, diğer mahalleler tarafından da ‘başkanım bizim mahallede neden bundan yok? Bizde isteriz’ diyecek şekilde marka haline geldi. Kafe Sinan’da bunlardan bir tanesidir. Şehrimize ve bölgeye hayırlı olsun. İnşallah burada güzel hizmetler yapmak nasip olsun. Vermiş olduğumuz sözlerin, hayata geçireceğimiz projelerin hepsini adım adım takip ediyoruz. Bir bir de faaliyete geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Adayı Şaban Çopuroğlu ise konuşmasında, “Kayseri’mizin nesi meşhur diye baktığımızda; zaman zaman ‘pastırması, sucuğu mantısı’ deriz ama Kayseri’mizin hakikaten Kafe Sinan’ı meşhur hale geldi. Çünkü bu lezzetleri buralarda tada bilme imkanınız var. Başkanımız, ekonomik şartlarda karnınızı kaliteli bir şekilde doyurabileceğiniz mekanlar oluşturdu. Kendisine teşekkür ediyoruz. 14 Mayıs akşamında Kayseri’deki bu birlik ve beraberliğin sandığa yansımasını, inşallah Cumhur İttifakı olarak da muhteşem bir enerjiyle, muhteşem bir birliktelikle mecliste temsil edilmesini önemsediğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kafe Sinan kurdele kesimiyle açıldı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Çolakbayrakdar: 'Projelerimizi takip edip, bir bir faaliyete geçiriyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Projelerimizi takip edip, bir bir faaliyete geçiriyoruz'

Kayseri'de 1 Mayıs coşkusu

Kayseri'de 1 Mayıs coşkusu

Öğretim görevlisi genç kadının vefatı yakınlarını üzdü

Öğretim görevlisi genç kadının vefatı yakınlarını üzdü

Şahin'den 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 'kod' uyarısı

Şahin'den 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda 'kod' uyarısı

Bakan Akar: '40 yıldır milletimizin başına musallat olan beladan asil milletimizi kurtaracağız'

Bakan Akar: '40 yıldır milletimizin başına musallat olan beladan asil milletimizi kurtaracağız'

'Basit usul' pazarcının yüzünü güldürdü

'Basit usul' pazarcının yüzünü güldürdü

Çok Okunanlar
1
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

2
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

3
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

4
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

5
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

6
Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP'li adaylardan okeyci gençlere 'bol şans'

CHP'li adaylardan okeyci gençlere 'bol şans'

Kayseripark'ın kaçak inşaatında şok: Yangın çıkışlarını kapatmışlar

Kayseripark'ın kaçak inşaatında şok: Yangın çıkışlarını kapatmışlar

DAHA FAZLA
Belediye Başkanları işçi bayramını doğa yürüyüşü ile kutladı

Belediye Başkanları işçi bayramını doğa yürüyüşü ile kutladı

TÜM-İŞ Genel Başkanı Şahin: İşçiler, müteahhit ve kuyumculardan daha fazla vergi ödüyor

TÜM-İŞ Genel Başkanı Şahin: İşçiler, müteahhit ve kuyumculardan daha fazla vergi ödüyor

Kayseri'de yağışlar ara verecek, sıcaklar artıyor| 2-6 Mayıs 2023

Kayseri'de yağışlar ara verecek, sıcaklar artıyor| 2-6 Mayıs 2023

Talasgücü Belediyespor şampiyonluğu kutladı

Talasgücü Belediyespor şampiyonluğu kutladı

Kafe Sinan Florya Beyazşehir'de açıldı

Kafe Sinan Florya Beyazşehir’de açıldı