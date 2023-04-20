Başkan Çolakbayrakdar: 'Ramazan sağduyulu olmak için güzel bir vesile'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında Ramazan Bayramının küskünlerin barışması, insanların birbirini daha iyi anlaması, hoşgörü ve sağduyu sahibi olması açısından tüm insanlık için güzel bir vesile olduğunu vurguladı.

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  • 20.04.2023 11:22
  • Güncelleme: 20.04.2023 11:26
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Başkan Çolakbayrakdar: 'Ramazan sağduyulu olmak için güzel bir vesile'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında Ramazan Bayramının küskünlerin barışması, insanların birbirini daha iyi anlaması, hoşgörü ve sağduyu sahibi olması açısından tüm insanlık için güzel bir vesile olduğunu vurguladı.

Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Bütün hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçları ve yapmış olduğumuz ibadetleri kabul eylesin. Sağlık ve sıhhat içerisinde nice bayramlara ve ramazanlara erişmeyi nasip etsin. Bu duygu ve düşüncelerle, Kayserili hemşerilerimin bayram sevincini ve coşkusunu yürekten paylaşıyor ve Ramazan Bayramlarını kutluyorum. Bayramın tüm insanlığa, İslam alemine, ülkemize ve Kayseri’mize sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum.”

İHA

Kayseri Gündem
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