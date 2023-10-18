Başkan Çolakbayrakdar, 'Rutinin dışında çevreye ve insana fark katacak hizmetler yapıyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2016 yılında Kayseri'de bir ilk olarak başlattığı okullarda hijyenik temizlik çalışmalarını takip etti. Uygulama sayesinde öğrencilere daha hijyenik bir ortam sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Sıra dışı ve rutin belediyecilik faaliyetlerinin dışında yaşadığımız çevreye ve insanımızın hayatına fark katacak hizmetler yapmaya gayret ediyoruz' dedi.

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  • 18.10.2023 13:26
  • Güncelleme: 18.10.2023 16:16
Başkan Çolakbayrakdar, 'Rutinin dışında çevreye ve insana fark katacak hizmetler yapıyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2016 yılında Kayseri’de bir ilk olarak başlattığı okullarda hijyenik temizlik çalışmalarını takip etti. Uygulama sayesinde öğrencilere daha hijyenik bir ortam sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Sıra dışı ve rutin belediyecilik faaliyetlerinin dışında yaşadığımız çevreye ve insanımızın hayatına fark katacak hizmetler yapmaya gayret ediyoruz” dedi.

Argıncık Mahallesi’ndeki Cevdet Sunay İlkokulu’nda yapılan hijyen çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, çalışanlara kolaylıklar diledi. Uygulama sayesinde öğrencilere daha hijyenik bir ortam sunduklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak okullarda hijyenik mekanların temizliğini yapıyoruz. Sıra dışı ve rutin belediyecilik faaliyetlerinin dışında yaşadığımız çevreye ve insanımızın hayatına fark katacak hizmetler yapmaya gayret ediyoruz. Okul temizliği de bunlardan bir tanesidir. Özellikle ilkokul ve anaokulunda okuyan çocuklarımızın hijyenik mekanları için kurmuş olduğumuz birimlerimiz çalışıyorlar. Okullarımız, en az haftada bir temizliği yapılıyor. 70 merkez mahallelerde 18 ise kırsal mahallelerde bulunan toplam 88 ilkokul, anaokulu ve ortaokulumuzun hijyenik mekânlar temizleniyor ve çocuklarımıza hazır hale getiriliyor. Bu noktada özverili çalışan bütün ekibimizi tebrik ediyorum. Hayatın her alanında belediye hizmetleriyle karşılaşmak mümkün. Sokakta, kaldırımda ve her yerde belediye hizmeti var. Ama özellikle çocuklarımızın günlerinin büyük bir vaktini geçirmiş olduğu okullarda hijyenik temizliğe ayrı bir ehemmiyet gösteriyoruz. Bu vesile ile bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, ardından sınıfları ziyaret edip, minik öğrencilere başarılar diledi. Çocukların yoğun sevgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, onlarla birlikte resim defterine resim yapması renkli görüntüler oluşturdu.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi’nin ‘Sağlığınız Bizim İçin Önemli’ sloganı ile 2016 yılında okullarda başlattığı hijyenik uygulaması ile toplam 88 okulda; lavabo ve tuvaletler ile sıhhi mekan temizlikleri 5 farklı ekip ve 17 görevli personel tarafından hafta da bir düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Bu sayede zararlı mikroorganizmaların ve salgın hastalıkların yayılmasını önleyen ekipler, öğrencilere daha sağlıklı ortam sunuyor. Ayrıca yapılan çalışmaları konularında uzman biyolog, ziraat mühendisi ve sağlıkçılar denetleyerek çalışmalara aktif olarak katılıyor.

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İHA

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