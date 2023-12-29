Başkan Çolakbayrakdar: 'Şehri, depreme karşı daha dirençli hale getiriyoruz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, depreme karşı yürütülen çalışmalar çerçevesinde meslek odaları temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'ye model olan Kayseri Belediyeciliğini ileri bir noktaya taşımak için çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, şehri, depreme karşı 'Ortak Akıl' ile daha dirençli hale getirmeye gayret ettiklerini söyledi.

PAYLAŞ
  • 29.12.2023 11:46
  • Güncelleme: 29.12.2023 16:19
Başkan Çolakbayrakdar: 'Şehri, depreme karşı daha dirençli hale getiriyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, depreme karşı yürütülen çalışmalar çerçevesinde meslek odaları temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye’ye model olan Kayseri Belediyeciliğini ileri bir noktaya taşımak için çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, şehri, depreme karşı ‘Ortak Akıl’ ile daha dirençli hale getirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Kocasinan Belediyesi Encümen Salonunda gerçekleştirilen toplantıda; oda temsilcileriyle tek tek sohbet edip, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlara daha güzel ve daha yaşanabilir bir Kayseri sunabilmek için çalıştıklarını vurguladı. Kayseri’deki uyum kültürünün şehre daha güzel hizmetler yapılmasına katkı sağladığının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; “Gerek Kocasinan’ımız da gerekse şehrimizde deprem ile ilgili neler yapılabilir konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Konusunda uzman odalar ve meslek gruplarla birlikte deprem noktasında şehrimizi daha dirençli hale getirmek için yoğun gayret ediyoruz. Şimdiden depreme karşı önlemleri öngörüp, ona göre çalışmaları yürütüyoruz. Belediye olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Yaşadığımız şehri ‘Ortak akıl’ ile dizayn etmek istediğimizde öneriler neler olur ? Bu bakış açılarını sentezleyip, neticede insan odaklı yaklaşımla herkesi ilgilendirebilecek, daha güzel bir şehri ve daha dirençli bir şehri inşa edebilmektir. Şehrimizde vatandaşlarımızın talep bulunduğu ilk kurum belediyelerdir. Her konuda belediye akla gelir ve çözüm üretilir. Şükür Allah’a vatandaşlarımızdan her gelen talebe çözüm üretme gayreti içerisindeyiz. Tabiki ‘Ortak akıl’ ile bunları yönetmek ve doğru yönlendirmek en güzel tarafıdır” ifadelerine yer verdi. Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri için yapılması gereken ne varsa ellerinden geldiğince hız kesmeden çalışmaya ve hizmet üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Oda temsilcileri ise depreme karşı daha dirençli bir Kayseri için yapılan çalışmalardan memnun kaldıklarını belirterek, hizmetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Öte yandan toplantıya; Jeoloji Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Mustafa Umut Özdemir, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er, İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Halil Ceylan, Şehir Plancıları Odası Kayseri Şube Başkanı Tamer Cinel, Jeofizik Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilcisi Özgür Yalçındağ, Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, Abdullah Gül Üniversitesi Mühendisler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Müge Akın, Kocasinan Belediyesi İmar Komisyonu Meclis Üyeleri, ilgili birim müdürleri ve başkan yardımcıları katıldı.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KAYMEK'ten 'Ebeveynlik Meşalesi: Çocuklarınıza Işık Tutun' Eğitim Programı

KAYMEK'ten 'Ebeveynlik Meşalesi: Çocuklarınıza Işık Tutun' Eğitim Programı

Başkan Büyüksimitci: 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

Başkan Büyüksimitci: 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

Karaman'daki çelik yelekli cinayet davasına Kayseri'de devam edildi

Karaman'daki çelik yelekli cinayet davasına Kayseri'de devam edildi

Başkan Akın, 'İlaçlar bulunabilir olsun istiyoruz'

Başkan Akın, “İlaçlar bulunabilir olsun istiyoruz”

Vali Çiçek, 'Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl' Sergisi'nde

Vali Çiçek, 'Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl' Sergisi'nde

Başkan Büyükkılıç: '9 bin 850 hayvan işletmesinin su faturalarının yarısını büyükşehir ödedi'

Başkan Büyükkılıç: '9 bin 850 hayvan işletmesinin su faturalarının yarısını büyükşehir ödedi'

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

3
Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

Başkan Büyüksimitci, 'İhracatımız aylık bazda artmaya devam ediyor'

4
Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

Başkan Gülsoy: 'Olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme göstermesi memnuniyet vericidir'

5
İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

İYİ Parti Kocasinan İlçe Başkanı görevden alındı

6
OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

OSB Başkanı Yalçın: 'İhracat arıtışı için sektörel kredi destekleri verilmeli'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erva Gençlik Spor Kulübü, Ömer Halisdemir Spor Salonunda açıldı

Erva Gençlik Spor Kulübü, Ömer Halisdemir Spor Salonunda açıldı

'Yılbaşı ve Noel Eğlencelerinden Uzak Duralım'

'Yılbaşı ve Noel Eğlencelerinden Uzak Duralım'

DAHA FAZLA
ERÜ'de 'Da Vinci' robotik cerrahi cihazı törenle açıldı

ERÜ'de 'Da Vinci' robotik cerrahi cihazı törenle açıldı

Başkan Büyükkılıç: 'Yeni elektrikli otobüslerimiz görücüye çıkıyor'

Başkan Büyükkılıç: 'Yeni elektrikli otobüslerimiz görücüye çıkıyor'

Asansör bakımında merdiven altı firmalara karşı uyarı

Asansör bakımında merdiven altı firmalara karşı uyarı

Tropikal iklimi Kayseri'ye taşıdılar

Tropikal iklimi Kayseri'ye taşıdılar

Çerkezler seçimlerde 'meclis üyeliği' istiyor

Çerkezler seçimlerde 'meclis üyeliği' istiyor