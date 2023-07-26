Başkan Çolakbayrakdar 'Şenliklerimizle çocukların yüzleri gülerken, ailelerde nostalji yaşıyor'

Kocasinan Belediyesi tarafından yaz tatili dolayısıyla çocuklar için gerçekleştirilen sokak oyunları etkinlikleri, büyük ilgi görüyor. Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yaşatıldığı etkinliğe katılan Başkan Çolakbayrakdar, her hafta değişik günlerde ve farklı mahallelerde düzenlenen sokak oyunlarıyla çocukların eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiğini belirterek 'Çocuklarımızın yüzünün gülmesi, aile fertlerinin de keyifli ve nostalji dakikalar geçirmeleri bizi çok mutlu ediyor' dedi.

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  • 26.07.2023 13:55
  • Güncelleme: 26.07.2023 15:57
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Başkan Çolakbayrakdar 'Şenliklerimizle çocukların yüzleri gülerken, ailelerde nostalji yaşıyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi tarafından yaz tatili dolayısıyla çocuklar için gerçekleştirilen sokak oyunları etkinlikleri, büyük ilgi görüyor. Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarının yaşatıldığı etkinliğe katılan Başkan Çolakbayrakdar, her hafta değişik günlerde ve farklı mahallelerde düzenlenen sokak oyunlarıyla çocukların eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiğini belirterek; “Çocuklarımızın yüzünün gülmesi, aile fertlerinin de keyifli ve nostalji dakikalar geçirmeleri bizi çok mutlu ediyor” dedi.

Her hafta farklı mahallelerde gerçekleştirilen Kocasinan Sokak Oyunları Şenliğinin bu sefer ki durağı Zümrüt Mahallesi oldu. Oyun oynayarak, birbirleriyle yarışan çocuklar, doyasıya eğlenirken, etkinliğe katılan Başkan Çolakbayrakdar, çocukların yoğun sevgi gösteriyle karşılandı. Çocukların isteğini kırmayarak, oyunlara eşlik eden Başkan Çolakbayrakdar, halat çekme yarışında çocukların neşesine neşe kattı. Başkan Çolakbayrakdar’ın çocukların büyük bir keyifle izlediği vantolog Emel ile Tarçın ile sohbet etmesi de renkli görüntülere sahne oldu.

Yaz tatilinde farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinlikleri gerçekleştirdiklerini belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; “Kocasinan Belediyesi olarak çocuklarımızın yaz tatilinde keyifli dakikalar geçirmesi için mahalle mahalle geziyoruz. Salı ve Perşembe günleri olmak üzere haftanın iki günü, çocukların yüzü gülsün ve ailelerin keyifli vakit geçirsin diye Sokak Oyunları şenlikleri düzenliyoruz. Coşkulu kalabalıkla etkinliğe yoğun ilgi gösterilmesi, bizleri memnun ve mutlu ediyor. Eğlenceli ve keyifli bir vakit geçiren çocuklarımızın yüzünün gülmesi bizi çok mutlu ediyor. Çocukların aile fertlerinin de sokak oyunlarına katılarak keyifli dakikalar geçirmeleri bizlere ayrı bir memnuniyet kattı. Çocuklarımız oyunlarda hem eğlenmenin, hem paylaşmanın hem yardımlaşmanın ne kadar önemli bir olgu olduğunu görüyorlar. Bizler onların daha huzurlu ve daha mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız geleceğimizi emanet edeceğimiz güçlü bireylerdir. Bu etkinliklerimizi farklı mahallelerde devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte oyun oynamanın tadına varan çocuklar, mutluluklarını Başkan Çolakbayrakdar’a sarılarak ve tezahürat yaparak ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar’ın kendi elleriyle etkinliğe katılanlara; ikram lokması ve kavurmalı pilav ikram etmesiyle program sona erdi.

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İHA

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