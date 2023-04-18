Başkan Çolakbayrakdar 'Seyrani 'deki yeni parklar, cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle şenlenecek'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projesi'nin hızla devam ettiği Seyrani Mahallesi'nde çevre düzenleme ve park çalışmalarını yerinde inceledi. Dönüşümle birlikte bölgenin daha da güzelleştiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, cıvıl cıvıl çocuk seslerinin olduğu ve vatandaşların pencerelerini açtığında ve dışarıya çıktığı zaman yüzlerini gülümsetecek, farklı ve modern parklar yaptıklarını söyledi.

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  • 18.04.2023 12:27
  • Güncelleme: 18.04.2023 15:21
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Başkan Çolakbayrakdar 'Seyrani 'deki yeni parklar, cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle şenlenecek'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projesi’nin hızla devam ettiği Seyrani Mahallesi’nde çevre düzenleme ve park çalışmalarını yerinde inceledi. Dönüşümle birlikte bölgenin daha da güzelleştiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, cıvıl cıvıl çocuk seslerinin olduğu ve vatandaşların pencerelerini açtığında ve dışarıya çıktığı zaman yüzlerini gülümsetecek, farklı ve modern parklar yaptıklarını söyledi.

Geleceğin teminatı çocuklara daha yeşil ve daha yaşanabilir bir Kocasinan bırakmak için parklara büyük önem veren Başkan Çolakbayrakdar, Kentsel Dönüşüm Projeleri’nden biri olan Seyrani Mahallesi’nde park çalışmalarını ve oyun gruplarını kontrol etti. Seyrani bölgesinin parklarıyla birlikte yeşillendiğini ve daha da güzelleştiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar; “Kentsel dönüşüm alanlarımızdan biri olan Seyrani Mahalle’mizde dönüşüm hızlı bir şekilde devam ediyor. Kentsel dönüşüm konutlarının yapılmasıyla birlikte çevrenin daha da güzelleşmesi için parkları, yeşil alanları ve diğer çalışmalar eş zamanlı olarak devam ediyor. Bölgeye kazandıracağımız parklarından biri olan ve geçen yıl ağaçlarını diktiğimiz parkın son aşamasına gelindi. Burası Seyrani kentsel dönüşüm alanına yakışır, pırıl pırıl bir park olarak bu bölgedeki yaşayacak olan hemşehrilerimizin kullanımına sunulmuş olacak. Yetişkinlerimizin, gençlerimizin, çocuklarımızın ve herkesin gelip burada keyifli vakit geçirecekleri ve spor yapabilecekleri bir mekanı daha kazandırmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Bu gibi yaşam alanların Seyrani kentsel alanında, adım adım tamamlanmaya başlandı. Vatandaşlarımızın mutlu olarak yaşayabileceği bir Kocasinan’ı hazırlamak için gayret ediyor ve yoğun çaba gösteriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, şehrin görsel estetiğine büyük önem verdiklerini ve yapılan çalışmalarla Kayseri’ye canlılık kattıklarını sözlerine ekledi. Başkan Çolakbayrakdar, ardından Yakut Mahallesi’nde farklı oyun grupları ve donatılarıyla yapılan yeni parkı inceledi.

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İHA

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