Başkan Çolakbayrakdar: 'Sıra dışı farklı hizmetlerle vatandaşımızın yanındayız'

Kocasinan Çocuk Kulübü üyeleri tarafından hazırlanan 'Nasrettin İnadın Sonu' adlı müzikli çocuk oyunu sergilendi. İlginin yoğun olduğu tiyatro oyununda konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyecilik faaliyetleriyle ilgili sıra dışı yenilikçi hizmetlere imza attıklarını belirterek, çocukları, daha donanımlı şekilde geleceğe hazırladıklarını söyledi.

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  • 03.09.2023 12:24
  • Güncelleme: 03.09.2023 12:48
Başkan Çolakbayrakdar: 'Sıra dışı farklı hizmetlerle vatandaşımızın yanındayız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Çocuk Kulübü üyeleri tarafından hazırlanan ‘Nasrettin İnadın Sonu’ adlı müzikli çocuk oyunu sergilendi. İlginin yoğun olduğu tiyatro oyununda konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediyecilik faaliyetleriyle ilgili sıra dışı yenilikçi hizmetlere imza attıklarını belirterek, çocukları, daha donanımlı şekilde geleceğe hazırladıklarını söyledi.

Kadir Has Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören tiyatro oyununda açıklama yapan Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan Belediyesi olarak 7’den 70’e herkesin yanındayız. ‘Herkesin belediye başkanı ve herkesin belediyesi olacağız’ dedik. Çocukların, gençlerin, kadınların, yaşlıların 7’den 70’e herkesin belediyesiyiz ve hayatın tüm renklerini ‘Kocasinan ’çatısı altında buluşturuyoruz. Bu noktada projelerimizi ve çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bunlardan biri olan sokak oyunları ile her gittiğimiz mahalleyi şenlendiriyoruz. Çocuklarımızın yüzü gülüyor ve çocuklarımızla birlikte ailelerimiz de mutlu oluyor. Bu yoğun ilgiden dolayı bundan sonra yılın 12 ayı etkinliklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Özellikle biz sıra dışı belediyeyiz. Rutin alışılagelmiş park-bahçe, yol yapan sıradan belediye değiliz. Bunları en iyisini yapıyor ve daha farklı hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Kocasinan Akademi, Gençlik Kulübü, Dost eli, Çocuk Kulübü ve Gençlik Merkezlerimiz gibi her alanda vatandaşımızın yanında olmanın çabası içerisindeyiz. Hem bugünümüze hem de yarınımıza daha güzel Kayseri bırakabilmek için çalışıyoruz. Bu noktada çocuklarımızı asla ihmal etmiyoruz. Çünkü onlar bizim geleceğimizdir. Gençlerimizin daha donanımlı yetişmeleri için onlar için projeler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Oyunları büyük bir beğeni ile izleyen vatandaşlar ise gençlerin yeteneklerini gün yüzüne çıkarmasına katkı sağladığı için Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a ve Kocasinan Belediyesi ekibine teşekkür etti.

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İHA

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