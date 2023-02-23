Başkan Çolakbayrakdar: 'Son yaralar sarılana kadar afet bölgesindeyiz'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, afet bölgelerinde 100'den fazla araç ile 300'den fazla personelin bölgede durmadan çalıştığını belirterek 'Son yaralar sarılana kadar, afet bölgelerindeyiz' dedi.

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  • 23.02.2023 12:58
  • Güncelleme: 23.02.2023 13:32
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Başkan Çolakbayrakdar: 'Son yaralar sarılana kadar afet bölgesindeyiz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, afet bölgelerinde 100’den fazla araç ile 300’den fazla personelin bölgede durmadan çalıştığını belirterek; “Son yaralar sarılana kadar, afet bölgelerindeyiz” dedi.

Depremin ilk saatlerinden itibaren belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, depremin yaralarını sarmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek; “İlk andan itibaren Kocasinan Belediyesi olarak hem deprem bölgelerine destek olurken hem de şehrimize gelen depremzedelerimiz için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Elimizden ne geliyorsa her alanda yardımlarımızı artırarak devam ettiriyoruz. Kahramanmaraş ve Malatya olmak üzere diğer deprem bölgelerinde çalışmalar yürütüyoruz. Toplamda 312 personel, 48 iş makinesi, 36 kamyonet, 15 otobüs, 6 mobil aşevi, 10 jeneratör, 20 çadır ve prefabrik evlerle desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz. Özellikle mobil mutfak ile 3 öğün vatandaşlarımızın yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Herkesten Allah razı olsun. Bir yandan deprem bölgesinde ihtiyaçların karşılanması amacıyla canla başla çalışırken bir yandan ise şehrimize gelen depremzedeler için desteklerimizi artırarak sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu ne varsa karşılamaya çalışıyoruz. Bu zor zamanları dayanışma ile aşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bugünleri aşacağız” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, afet bölgesine ve şehre gelen depremzedelere desteklerini her alanda artırarak devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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İHA

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