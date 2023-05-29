Başkan Çolakbayrakdar: 'Sosyal tesislerle vatandaşların hayatlarına dokunuyoruz'

Kocasinan Belediyesi'nin Ahievran Mahallesi'ne yaptığı ve 3 mahalleye hizmet verecek olan Sinan Kütüphanesi ve sosyal tesiste geri sayım başladı. Tesisi inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin beklentilerini karşılayacak proje ve hizmetler ürettiklerini vurgulayarak, sosyal belediyecilikte en iyi örneklerini sahada sergilediklerini söyledi.

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  • 29.05.2023 11:51
  • Güncelleme: 29.05.2023 14:09
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Başkan Çolakbayrakdar: 'Sosyal tesislerle vatandaşların hayatlarına dokunuyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi’nin Ahievran Mahallesi’ne yaptığı ve 3 mahalleye hizmet verecek olan Sinan Kütüphanesi ve sosyal tesiste geri sayım başladı. Tesisi inceleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin beklentilerini karşılayacak proje ve hizmetler ürettiklerini vurgulayarak, sosyal belediyecilikte en iyi örneklerini sahada sergilediklerini söyledi.

Kentsel dönüşüm alanlarından biri olan Ahievran Mahallesi’ndeki tesisin çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan ve Kayseri için çalışmaya ve üretmeye hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Kayserililere daha iyi hizmet edebilmek için spordan sanata, kültürden eğitime her alanda hizmet sunan yaşam alanları inşa ettiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyeciliği ön plana çıkartacak önemli projelere imza attıklarına dikkat çekerek; “İlçe sakinlerimize daha iyi imkanlarda hizmet verebilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın sosyal hayatını daha da zenginleştirmek ve onları daha da mutlu etmek için birbirinden önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ediyoruz. Ahievran’daki Sinan Kütüphanesi ve spor tesisimizin yapımı sona yaklaştık. Kocasinan, Yavuzselim ve Ahievran Mahalle’mize hizmet verecek olan tesisimizde gençlerimizin, hanım kardeşlerimizin ve yetişkinlerimizin verimli ve keyifli vakit geçirecekleri ve spor yapacakları yer olacak. 3 mahalleye hizmet verecek olan tesisimiz, hayırlı uğurlu olsun. Gerek fiziki mekanlarda gerekse sosyal faaliyetlerle hemşehrilerimizi hizmetlerimizle buluşturuyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak sosyal belediyecilik adına daha güzel hizmetler verebilmek için tesislerimizi birer birer yapıyor ve tamamlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, herkesin daha mutlu ve daha huzurlu yaşayabilecekleri bir Kocasinan’ı inşa etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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İHA

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