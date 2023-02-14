Başkan Çolakbayrakdar: 'Tüm yaraları hep birlikte saracağız'

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tüm Türkiye’nin tek yürek olduğunu vurgulayarak; “Tüm kalbimizle ülkemizin yanındayız. Biz bir araya gelerek, tüm sorunları çözebilen bir milletiz. İnşallah bu zor günleri, hep birlikte aşacağız” dedi.

Deprem bölgelerine yardım ulaştırabilmek için depremin yaşandığı ilk saatlerinden itibaren belediyenin bütün imkanlarını seferber eden ve Kahramanmaraş’a giderek, depremzedelerin yanında olan Başkan Çolakbayrakdar, depremin yaralarını sarmak için var güçleriyle mücadele eden Kayserili tüm belediye ekiplerine teşekkür etti. “Deprem, yüreklerimizi yaktı” diyen Başkan Çolakbayrakdar; “Deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Mevla’m rahmet eylesin. Yaralı olan vatandaşlarımıza ise acil şifalar versin. Biz bir araya gelerek, tüm sorunları çözebilen bir milletiz. İnşallah en kısa süre içerisinde ülke olarak bu zor günleri, birlik ve beraberlik içinde hep birlikte aşacağız. Kayserili tüm Belediyeler olarak tüm imkanlarımızı seferber edip, deprem bölgelerinde hem can kurtarma çalışmalarına hem de depremin yaralarını sarmak için bütün çalışmalara destek oluyoruz. Millet olarak birlik ve beraberlik içinde bu felaket günlerini geride bırakacağız ve tüm yaraları hep birlikte saracağız. Allah, milletimizi ve vatanımızı her türlü felaketten korusun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, deprem bölgelerinden Kayseri’ye tahliye edilerek KYK yurtlarına, misafirhanelere ve vatandaşların evlerine yerleştirilen depremzedeler için Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, 24 saat esasına dayalı olarak yemek ve çeşitli ihtiyaçları karşılamaya devam ettiğini sözlerine ekledi.