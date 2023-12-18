Başkan Çolakbayrakdar, 'Türkiye'de ilk olan uygulamalarla model olduk'

Kocasinan Belediyesi, 2017 yılında başlattığı uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 218 çölyaklı aileye 2023 yılında 960 koli ve bu güne kadar ise toplam 5 bin 635 çölyak paketi dağıttı. Çölyaklılara yönelik yapılan ilk projelerle Türkiye’de diğer belediyelere örnek olduklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çölyaklı ailelerin her zaman yanlarında olduklarını ve bu desteği Türkiye’de ilk olan ‘Glutensiz Kayseri Mutfağı’ Projesi gibi yeni projelerle sürdürdüklerini söyledi.

Çölyak’ın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle çölyaklı bireylerin sağlıklı beslenmelerine katkı sağladıklarını söyledi. Ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre düzenli olarak çölyak paketi dağıtımı yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak için hizmetler üretiyoruz. Bu çerçevede 2017 yılında ilk olarak başlattığımız ve Türkiye’de diğer belediyelere örnek olan uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 218 çölyaklı aileye bugüne kadar 5 bin 635 çölyak paketi dağıttık. Ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre düzenli olarak dağıtım yapıyoruz. 2017 yılında (66 kişi) 264 koli, 2018 yılında (132 kişi) 528 koli, 2019 yılında (174 kişi) bin 163 koli, 2020 yılında (182 kişi) 960 koli, 2021 yılında (190 kişi) 808 koli, 2022 yılında (203 kişi) 952 koli ve bu yıl ise (218 kişi) 960 koli olmak üzere toplam 5 bin 635 çölyak paketi verdik. Bu hizmetin gurur veren bir diğer tarafı gerek şehrimizde gerekse ulusal manada Türkiye’mizde birçok belediyenin benzer organizasyonlar yapıyor olmasıdır. Kocasinan Belediyesi olarak alerjik hassasiyeti bulunan hemşerilerimize destek oluyor ve özel olarak hazırlamış olduğumuz glütensiz ürün paketlerini çölyaklı ailelere ulaştırıyoruz. Bunun yanı sıra farklı projeler üretmeye çalışıyoruz. Bunlardan biri olan ‘Glütensiz Kayseri Mutfağı’ Projemiz, Türkiye’de ilk defa uygulanan bir modeldir. Kayseri’nin yöresel yemekleri; mantı, yağlama, nevzine, yağ mantısı ve erişte gibi ürünleri tesisimizde üretiyoruz. Kayseri mantısı gibi diğer ürünler, Türkiye’de sadece burada glütensiz şekilde yapılıyor. Bu da Kayseri ve Kocasinan adına gurur vericidir. Çölyak rahatsızlığı olanlar ve glütensiz yaşam biçimini tercih edenleri, rahatlıkla erişebilecekleri tesisimize bekliyoruz. Hem restaurant hem de paket hizmeti verdiğimiz tesisimizde ürettiğimiz ürünleri, Türkiye’nin her bir tarafına ulaştırıyoruz. İnsanların hayatını kolaylaştırmak için belediyecilik faaliyetini yaptığımızı sözle söylerken, bu ve buna benzer tesisleri hayata geçirerek, bir fiil sözlerimizin ardından olduğumuzu ve hayata geçirdiğimizin ispatını göstermiş oluyoruz. Glüten hassasiyeti olan veya glütensiz ürünlerle beslenmeyi kendisine hayat biçimine getirmiş olan bütün hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini “Çölyaklı ailelerimizin her zaman yanındayız. Bu vesileyle hemşehrilerime huzurlu, mutlu ve uzun ömürler dilerim” diyerek noktaladı.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün hazırladığı glütensiz ürün paketlerinin içerisinde; kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışımı, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen yiyecekler bulunuyor.